Палата представителей Конгресса США поддержала санкции против чиновников МУС

Палата представителей Конгресса США поддержала закон о введении санкций против представителей Международного уголовного суда, добивающихся ареста премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и бывшего министра обороны Йоава Галанта.

"Закон о противодействии нелегитимным действиям суда" был утвержден 243 голосами. Против проголосовали 140 конгрессменов. Законопроект поддержали 198 республиканцев и 45 демократов. Среди проголосовавших против члены "Отряда" – левого крыла демократов, а также бывший спикер Палаты Нэнси Пелоси.

"МУС создал прецедент, признав самооборону уголовным преступлением. Преследование грозит любой стране, защищающейся от врага, использующего население как живой щит. Это превращение международного права в орудие войны", – заявил один демократ Ричи Торрес, представляющий Южный Бронкс.

Санкциям могут быть подвергнуты представители МУС, преследующие граждан США и их союзников, не признающих юрисдикцию суда. Американским гражданам запрещено финансировать деятельность МУС.