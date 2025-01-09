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Пресса

Bloomberg: президент Польши против ареста Нетаниягу, если он прибудет на церемонию в Аушвиц

Биньямин Нетаниягу
Польша
Международные соглашения
время публикации: 09 января 2025 г., 10:52 | последнее обновление: 09 января 2025 г., 10:58
Bloomberg: президент Польши против ареста Нетаниягу, если он прибудет на церемонию в Аушвиц
AP Photo/Czarek Sokolowski

Президент Польши Анджей Дуда призвал правительство гарантировать премьер-министру Израиля Биньямину Нетаниягу неприкосновенность, чтобы он смог принять участие в мероприятиях в память о 80-й годовщине освобождения лагеря уничтожения "Аушвиц" в Освенциме. Об этом сообщает Bloomberg.

Польша подписала Римский статут и обязана выполнить выданный Международным уголовным судом ордер на арест израильского лидера по обвинению в причастности к военным преступлениям, которые, по утверждению МУС, совершаются в секторе Газы. Нетаниягу стал первым лидером демократического государства, в отношении которого выдан подобный ордер.

В своем послании премьер-министру Дональду Туску, к которому получил доступ Bloomberg, Дуда отмечает, что речь идет о чрезвычайных обстоятельствах. Он призывает найти формулировку, которая позволит Нетаниягу посетить Польшу, в то же время обеспечив приверженность Варшавы нормам международного права.

Напомним, что первым из государств Евросоюза, заявившем, что на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу распространяется иммунитет от преследования со стороны Международного уголовного суда, стала Франция.

Согласно заявлению министерства иностранных дел, поскольку Израиль не ратифицировал статут, определяющий юрисдикцию МУС, представители государственного руководства этой страны обладают иммунитетом, что должно быть принято в расчет, если МУС попросит об их аресте и выдаче.

Пресса
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