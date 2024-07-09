Жаир Болсонару подозревается в присвоении драгоценностей, подаренных Саудовской Аравией

Полиция Бразилии ведет расследование против бывшего президента Жаира Болсонару по подозрению в присвоении драгоценностей, которые он получил в качестве подарков, занимая должность главы государства.

Согласно материалам дела, общая стоимость присвоенных ювелирных изделий составляет 6,8 миллиона риалов – около 1,2 миллионов долларов. Речь идет об инкрустированных бриллиантами часах Rolex и Patek Phillipe, колье, запонках и кольцах.

Драгоценности были подарены главе государства Саудовской Аравией. Однако они не были переданы в президентскую коллекцию, как требует закон – Болсонару их присвоил, а затем поручил подчиненным перепродать в обход банковской системы.

Решение о том, будет ли ему предъявлено обвинение в присвоении государственного имущества и отмывании средств, предстоит принять генеральному прокурору Бразилии Паулу Гонету. Сам Болсонару заявляет, что стал жертвой преследования со стороны ультралевого преемника Лулу да Сильвы.