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Жаир Болсонару подозревается в присвоении драгоценностей, подаренных Саудовской Аравией

время публикации: 09 июля 2024 г., 12:06 | последнее обновление: 09 июля 2024 г., 12:09
Жаир Болсонару подозревается в присвоении драгоценностей, подаренных Саудовской Аравией
AP Photo/Eraldo Peres

Полиция Бразилии ведет расследование против бывшего президента Жаира Болсонару по подозрению в присвоении драгоценностей, которые он получил в качестве подарков, занимая должность главы государства.

Согласно материалам дела, общая стоимость присвоенных ювелирных изделий составляет 6,8 миллиона риалов – около 1,2 миллионов долларов. Речь идет об инкрустированных бриллиантами часах Rolex и Patek Phillipe, колье, запонках и кольцах.

Драгоценности были подарены главе государства Саудовской Аравией. Однако они не были переданы в президентскую коллекцию, как требует закон – Болсонару их присвоил, а затем поручил подчиненным перепродать в обход банковской системы.

Решение о том, будет ли ему предъявлено обвинение в присвоении государственного имущества и отмывании средств, предстоит принять генеральному прокурору Бразилии Паулу Гонету. Сам Болсонару заявляет, что стал жертвой преследования со стороны ультралевого преемника Лулу да Сильвы.

Мир
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