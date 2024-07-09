Компания Meta запретила использовать слово "сионист" для избежания бана за антисемитизм

Компания Meta, владеющая Facebook, Instagram и WhatsApp, объявила об изменении своей политики в отношении постов, содержащих слово "сионист" и его производных, и предупредила, что будет удалять сообщения с нападками, в которых авторы, чтобы избежать бана, используют слово "сионизм" для замены слов "евреи" или "израильтяне".

Правилами сообщества запрещены оскорбления или дискриминация по национальному, половому, религиозному, расовому, возрастному признаку. Но ранее под это правило не подпадали убеждения и политические взгляды людей. В компании Meta обратили внимание, что в последнее время слово "сионизм" стало все чаще использоваться не в смысле национального движения еврейского народа за возрождение и возвращение на историческую родину, а для негативных высказываний в адрес евреев и Израиля.

Во вторник, 9 июля компания Meta сообщила, что с этого момента она будет удалять сообщения с нападками на "сионистов", если в них не имеется в виду конкретное политическое движение.