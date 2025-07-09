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Мир

ЕСПЧ признал Россию ответственной за сбитие рейса MH17 в 2014 году

Россия
Война в Украине
время публикации: 09 июля 2025 г., 14:19 | последнее обновление: 09 июля 2025 г., 14:25
ЕСПЧ признал Россию ответственной за сбитие рейса MH17 в 2014 году
AP Photo/Peter Dejong, Pool

Европейский суд по правам человека постановил, что в ходе начавшегося 24 февраля 2022 года полномасштабного вторжения в Украину Россия нарушала международное право. Это первое подобное решение международной судебной инстанции.

Суд также признал Россию ответственной за ракетный перехват над Восточной Украиной лайнера Malaysia Airlines в 2014 году. Самолет был сбит, 298 человек, находившихся на борту, погибли. Оба эти решения были объявлены 9 июля, российских представителей в зале суда не было.

12 мая ответственность России признала входящая в структуру ООН Международная ассоциация гражданской авиации. Согласно ее заявлению, Россия не выполнила своих международных обязательств, которые запрещают государствам задействовать оружие для ударов по гражданским самолетам.

Рейс MH17, направлявшийся из Амстердама в Куала-Лумпур был сбит над Донбассом в июле 2014 года. Погибли 198 граждан Нидерландов, 38 австралийцев, 10 британцев, граждане Бельгии и Малайзии.

Мир
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