ЕСПЧ признал Россию ответственной за сбитие рейса MH17 в 2014 году

Европейский суд по правам человека постановил, что в ходе начавшегося 24 февраля 2022 года полномасштабного вторжения в Украину Россия нарушала международное право. Это первое подобное решение международной судебной инстанции.

Суд также признал Россию ответственной за ракетный перехват над Восточной Украиной лайнера Malaysia Airlines в 2014 году. Самолет был сбит, 298 человек, находившихся на борту, погибли. Оба эти решения были объявлены 9 июля, российских представителей в зале суда не было.

12 мая ответственность России признала входящая в структуру ООН Международная ассоциация гражданской авиации. Согласно ее заявлению, Россия не выполнила своих международных обязательств, которые запрещают государствам задействовать оружие для ударов по гражданским самолетам.

Рейс MH17, направлявшийся из Амстердама в Куала-Лумпур был сбит над Донбассом в июле 2014 года. Погибли 198 граждан Нидерландов, 38 австралийцев, 10 британцев, граждане Бельгии и Малайзии.