Южная Корея вернула в КНДР пересекших границу рыбаков

Южная Корея вернула на родину шесть рыбаков из КНДР, которые были спасены в марте и в мае 2025 года в ходе двух отдельных инцидентов, когда их терпевшие бедствие лодки пересекли морскую границу между двумя странами.

Как сообщило министерство по делам воссоединения Южной Кореи, они неоднократно изъявляли желание вернуться в КНДР, и были доставлены к линии разделения. Несмотря на то, что Северная Корея отказывалась обсуждать вопрос о репатриации, она была проведена успешно.

Два государства, расположенные на Корейском полуострове, формально находятся в состоянии войны. Следует отметить, что новоизбранный президент Республики Корея Ли Чжо Мен выступает за возобновление диалога с Пхеньяном, призывая к нему и США.