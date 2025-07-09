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Мир

Южная Корея вернула в КНДР пересекших границу рыбаков

Корея
время публикации: 09 июля 2025 г., 13:11 | последнее обновление: 09 июля 2025 г., 13:12
Южная Корея вернула в КНДР пересекших границу рыбаков
AP Photo/Wong Maye-E

Южная Корея вернула на родину шесть рыбаков из КНДР, которые были спасены в марте и в мае 2025 года в ходе двух отдельных инцидентов, когда их терпевшие бедствие лодки пересекли морскую границу между двумя странами.

Как сообщило министерство по делам воссоединения Южной Кореи, они неоднократно изъявляли желание вернуться в КНДР, и были доставлены к линии разделения. Несмотря на то, что Северная Корея отказывалась обсуждать вопрос о репатриации, она была проведена успешно.

Два государства, расположенные на Корейском полуострове, формально находятся в состоянии войны. Следует отметить, что новоизбранный президент Республики Корея Ли Чжо Мен выступает за возобновление диалога с Пхеньяном, призывая к нему и США.

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