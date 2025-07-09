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Мир

Антитеррористические рейды в Германии, арестован предполагаемый финансист террористов

Полиция
Расследование
Германия
Террористы
время публикации: 09 июля 2025 г., 08:48 | последнее обновление: 09 июля 2025 г., 08:55
Антитеррористические рейды в Германии, арестован предполагаемый финансист террористов
AP Photo/Ebrahim Noroozi

Утром в среду, 9 июля, полиция Германии провела обыски в шести квартирах в земле Северный Рейн-Вестфалия в рамках антитеррористического рейда, сообщает DW. Задержан подозреваемый.

Антитеррористические операции проводились в четырех городах – Эссен, Дортмунд, Дюссельдорф и Зост.

Судя по имеющимся данным, поводом для обысков послужила информация о готовящемся исламистами теракте.

Сообщается, что был задержан 27-летний гражданин Боснии и Герцеговины. Он подозревается в финансировании готовившегося теракта путём мошеннической коммерческой деятельности и предстанет перед судом.

Мир
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