Copernicus: июнь 2025 года стал самым жарким в истории Западной Европы

Служба мониторинга климата Евросоюза Copernicus сообщила, что июнь 2025 года стал в Западной Европе самым жарким за всю историю наблюдений – при том, что предыдущий рекорд был установлен в 2024 году.

В Испании и Португалии столбик термометра превысил отметку 46 градусов Цельсия, а в остальных странах Западной и Южной Европы – 40 градусов. При этом температура воды в Средиземном море в некоторых местах выросла на 5 градусов, достигнув высокой для июня отметки в 27 градусов.

В глобальном масштабе нынешний июнь стал третьим по уровню жары. К примеру, температуры выше 40 градусов были зафиксированы в США и Китае. Как отмечают ученые, это результат глобального потепления, одной из причин которого стали выбросы парниковых газов.

Изменение климата привело к лесным пожарам в Канаде и Южной Европе, наводнениям в США, Пакистане, Китае. В то же время на Аравийском полуострове и на юге Африки климат стал суше.