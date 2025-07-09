Армия РФ установила новый рекорд интенсивности ударов по Украине

Вечером 8 июля и в ночь на 9 июля российские военные выпустили по Украине 728 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников-имитаторов других типов, а также 13 ракет – 7 крылатых ракет "Х-101"/"Искандер-К" и 6 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал".

Это рекордная интенсивность атаки с начала войны, если суммировать число выпущенных БПЛА и ракет.

Украинская сторона заявляет, что 718 российских БПЛА были сбиты или локационно потеряны/подавлены РЭБ. Также удалось перехватить все семь крылатых ракет Х-101/"Искандер-К". Ракеты "Кинжал" перехвачены не были.

Таким образом можно говорить и о рекордной эффективности перехвата российских БПЛА и ракет украинскими силами ПВО.

По данным ВСУ, на территории Украины зафиксированы попадания в 4 локациях, а также падения фрагментов в 14 локациях. Есть погибшие и пострадавшие в Херсонской и Житомирской областях.