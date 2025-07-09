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Мир

Госсекретарь США объявил о введении санкций в отношении Франчески Альбанезе за ее нападки на Израиль

США
ООН
время публикации: 09 июля 2025 г., 22:24 | последнее обновление: 09 июля 2025 г., 22:24
Франческа Альбанезе
Wikipedia.org. Фото: Esquerda.net

Государственный секретарь США Марко Рубио объявил в среду, 9 июля, о введении санкций в отношении спецдокладчика ООН по оккупированным палестинским территориям Франчески Альбанезе.

В соцсети Х Рубио написал, что причиной санкций стали "нелегитимные и постыдные усилия Альбанезе подвигнуть Международный уголовный суд к действиям против официальных лиц, компаний и руководства США и Израиля".

Он также заявил, что "политическая и экономическая война против США и Израиля недопустима" и что США "всегда будут защищать право своих партнеров на самооборону".

Ранее США призвали генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша снять Альбанезе с поста, обвинив ее в "антисемитизме и поддержке терроризма".

Мир
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