Госсекретарь США объявил о введении санкций в отношении Франчески Альбанезе за ее нападки на Израиль
время публикации: 09 июля 2025 г., 22:24 | последнее обновление: 09 июля 2025 г., 22:24
Государственный секретарь США Марко Рубио объявил в среду, 9 июля, о введении санкций в отношении спецдокладчика ООН по оккупированным палестинским территориям Франчески Альбанезе.
В соцсети Х Рубио написал, что причиной санкций стали "нелегитимные и постыдные усилия Альбанезе подвигнуть Международный уголовный суд к действиям против официальных лиц, компаний и руководства США и Израиля".
Он также заявил, что "политическая и экономическая война против США и Израиля недопустима" и что США "всегда будут защищать право своих партнеров на самооборону".
Ранее США призвали генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша снять Альбанезе с поста, обвинив ее в "антисемитизме и поддержке терроризма".
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