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Страны ЕС выбирают депутатов Европарламента

время публикации: 09 июня 2024 г., 10:32 | последнее обновление: 09 июня 2024 г., 10:40
Страны ЕС выбирают депутатов Европарламента
AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

9 июня – последний день выборов в Европарламент, которые во многом определят, по какому пути направится Европа. Голосование в этот день проходит в 20 странах. Всего же правом голоса в Евросоюзе обладают 350 миллионов человек.

В Европарламент предстоит избрать 720 депутатов. Число депутатских мандатов, получаемых каждой страной, зависит от численности населения. Германию представляют 96 депутатов, Мальту и Люксембург представлены шестью парламентариями.

Как ожидается, главным результатом выборов станет усиление ультраправых и право-популистских партий, наблюдаемое и на внутриполитической арене государств ЕС. В Венгрии, Словакии и Италии такие партия стоят у власти, в нескольких других являются частью правящей коалиции.

Как ожидается, такие партии одержат победу на европейских выборах во Франции, Австрии, Бельгии. Их характеризует евроскептицизм- то есть отказ от наращивания интеграции стран ЕС. Эти партии также нередко выступают против продолжения европейской поддержки Украины, борющейся с российской агрессией.

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