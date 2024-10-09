Пилот авиакомпании Turkish Airlines умер за штурвалом во время полета

Самолет авиакомпании Turkish Airlines, совершавший рейс из Сиэтла в Стамбул, совершил экстренную посадку в Нью-Йорке из-за внезапной смерти пилота.

Пресс-секретарь авиакомпании сообщил, что 59-летний пилот Ильчехин Пехливан, управлявший самолетом Airbus 350, потерял сознание во время полета. Самолет находился в этот момент над отдаленной канадской провинцией Нунавут на высоте 11900 метров. Члены экипажа попытались оказать ему первую помощь, а второй пилот взял управление на себя. Он экстренно развернул самолет и запросил экстренную посадку в Нью-Йорке. Первый пилот скончался до того, как самолет совершил посадку.

Этот инцидент произошел во вторник, 8 октября.

Авиакомпания сообщила, что Ильчехин Пехливан работал в Turkish Airlines с 2007 года и ежегодно проходил медосмотры. Во время последнего медосмотра, состоявшегося в марте, у него не было выявлено никаких проблем со здоровьем.