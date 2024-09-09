Трамп угрожает тюрьмой сотрудникам избирательной системы США

Бывший президент США Дональд Трамп пригрозил судебным преследованием и длительными тюремными сроками сотрудникам избирательной системы в случае, если те мошенническим образом попытаются "украсть" у него победу.

Напомним: Трамп так и не признал результаты президентских выборов 2020 года, на которых одержал победу Джо Байден. Бывший президент заявляет, что победа была у него украдена.

До президентских выборов в США остается менее двух месяцев. В ближайшее время начнется предварительное голосование. Телеканал CNN обвиняет бывшего президента в попытке использовать юридическую систему в качестве оружия для запугивания оппонентов.