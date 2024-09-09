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Франциск на Восточном Тиморе: визит на фоне скандала

время публикации: 09 сентября 2024 г., 13:48 | последнее обновление: 09 сентября 2024 г., 13:48
Франциск на Восточном Тиморе: визит на фоне скандала
AP Photo/Dita Alangkara, Pool

Папа Римский Франциск, совершающий турне по государствам Азиатско-Тихоокеанского региона, прибыл с апостольским визитом на Восточный Тимор. 97% населения страны составляют католики, это второй показатель в мире после Ватикана.

Это первый визит главы католической церкви в Восточный Тимор с 1989 года, когда он еще был оккупирован Индонезией. Тогда здесь побывал Иоанн-Павел Второй. Борьба за независимость, увенчавшаяся успехом два десятилетия назад, унесла жизни около 200000 человек.

10 сентября понтифик выступит с проповедью. Как ожидается, она соберет около 700000 человек – половину населения страны. Всех интересует, коснется ли Франциск самой скандальной страницы в истории тиморской католической общины.

Героем борьбы за независимость стал епископ Карлос Хименес Бело, в 1996 году удостоенный Нобелевской премии мира. В 2022 году Ватикан официально признал, что подверг священнослужителя санкциям в связи с растлением им несовершеннолетних мальчиков. Многие жители страны убеждены, что речь идет о навете.

Мир
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