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Община

Внимание, мошенничество: в соцсетях распространяется ложь о программе "Доступное жилье"

Соцсети
Мошенничество
время публикации: 10 апреля 2025 г., 14:25 | последнее обновление: 10 апреля 2025 г., 14:35
Внимание, мошенничество: в соцсетях распространяется ложь о программе "Доступное жилье"
Соцсети

В социальной сети Facebook появилась мошенническая реклама, в которой утверждается, что министерство алии и интеграции якобы запустило новую программу "Доступное жилье", позволяющую "закрыть машканту всего за 1-2 года".

В этой мошеннической рекламе утверждается, что такие невероятные темпы погашения ипотечной ссуды якобы стали возможными благодаря сотрудничеству правительства Израиля с компанией Google.

Данные утверждения не имеют ничего общего с реальностью. Доверчивых пользователей соцсетей привлекают подобной псевдорекламой, чтобы в дальнейшем похитить их деньги.

К сожалению, администрация соцсетей, включая Facebook, не предпринимает достаточных действий против мошеннической рекламы и, как правило, в ответ на обращения граждан об очевидном мошенничестве пишет, что никаких нарушений не обнаружено.

Редакция Newsru.co.il многократно писала о мошеннической рекламе в Facebook.

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