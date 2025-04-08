"Телевизионная компания", "банк" и "полиция" – как у стариков украли полмиллиона

Эта история начиналась так же, как десятки, если не сотни таких историй: у пожилых супругов, переживших Холокост, зазвонил телефон. Завершилась она так же, как десятки и сотни таких историй: банковский счет вычищен, кредитные карточки отданы неизвестным и тоже использованы для снятия наличных, полиция без особого энтузиазма открыла дело, шансов на арест мошенников и возврат хоть каких-то потерянных денег нет. А ущерб пострадавших составил, ни много ни мало, полмиллиона шекелей: накопления многих лет жизни. Это только материальный ущерб, конечно, потому что во сколько можно оценить здоровье, нервы, веру в людей и чувство безопасности? Во сколько можно оценить глубокую обиду близких, которые внезапно столкнулись с тем, что пожилые родители готовы доверять "Алексам", "Робертам" и "Викториям", которых они никогда не видели, но не доверяют собственным детям?

Мы неоднократно об этом писали, но, поскольку случаи так называемого "русского мошенничества" не прекращаются, хочется разобрать этот конкретный случай максимально подробно. Пожалуйста, прочтите это. Пожалуйста, расскажите своим родителям, своим пожилым знакомым. Давайте постараемся хотя бы сократить количество жертв.

Этап первый: выход на контакт и получение доступа к аккаунтам

Итак. История началась с того, что пожилому мужчине, пережившему Холокост, позвонили из "телевизионной компании" по поводу неполадок с интернетом. Звонившие говорили по-русски, и для неких манипуляций (конечно же, исключительно в интересах "своих клиентов"), они попросили поднести телефон к маршрутизатору (роутеру). Та беседа была относительно долгой: в решающий момент преступникам важно оставаться на линии достаточное время, чтобы успеть установить программы удаленного доступа и считывать информацию с устройств жертвы.

Давайте еще раз задумаемся: пострадавшими чаще всего выступают люди, приехавшие в период "большой алии", в девяностых годах. Они живут в Израиле десятилетия. Точно так же, как все остальные израильтяне, они жалуются на плохое обслуживание клиентов, необходимость долго дозваниваться до предоставляющих различные услуги компаний, отсутствие русскоговорящих операторов и необходимость долго дожидаться техников. Но почему же их не настораживает, что из "телевизионной компании" им позвонили по собственной инициативе, без жалоб с их стороны? Почему неожиданная услужливость не зажигает "красную лампочку"? Почему не кажется подозрительным знание звонящим русского языка, тогда как все мы помним, насколько сложно добиться русскоговорящего оператора, когда это нужно нам – а не мошенникам? Почему не кажется удивительной готовность оператора тратить столько времени на клиента, у которого нет никаких реальных проблем и который сам в предоставляющую услуги компанию не обращался?

Первое важное правило: во всех случаях, когда не вы инициировали разговор, то есть, не вы лично позвонили в телефонную или в телевизионную компанию, в банк, в "Битуах Леуми", в кредитную компанию, в полицию, интернет-провайдеру и так далее – немедленно обрывайте разговор, и если вас беспокоят взаимоотношения с тем самым банком, интернет-провайдером, "Битуах Леуми" и так далее – звоните туда сами.

И еще важнее – ни в коем случае нельзя выполнять никакие действия, о которых вас просит такой собеседник. Просят ли вас "уточнить" ваши личные данные, назвать пришедший на ваш мобильный телефон код, проделать то или иное действие с вашим телефоном, компьютером, роутером и так далее. Не нажимайте на ссылки в сообщениях, не устанавливайте на свои телефоны и компьютеры никаких программ.

Запомните, накажите своим родителям и своим детям: если не вы сами позвонили в компанию, предоставляющую вам услуги – по умолчанию считайте позвонившего вам от имени этой компании человека мошенником. Нет, это не невежливо и не грубо. К сожалению, в наше время это стало первым правилом безопасности.

Не нужно с ними разговаривать, даже если они перезванивают: их цель выйти с вами на контакт и удержать вас на линии как можно дольше. Ваша цель – не быть ограбленными. Пожалуйста, забудьте о "вежливости", это в ваших интересах. Прекращайте любой разговор, который инициировали не вы. Защитите себя.

Этап второй: "Ваши деньги в опасности, но мы вам поможем"

Вернемся к истории пожилой пары. После того, как они выполнили просьбы "представителей телевизионной компании" прошло несколько дней. Через несколько дней им позвонила, вновь по-русски, некая Виктория, представившаяся сотрудницей отделения банка "Апоалим" на улице Дизенгоф в Тель-Авиве, и сообщила о подозрительной попытке перевести валюту с их банковского счета на другой счет. Виктория была "обеспокоена" и говорила о том, как банку важно защитить своих клиентов: по всей видимости, сказала она, их кто-то пытается обокрасть. Чтобы защитить свой счет и помочь поймать преступников, пожилые люди, по ее словам, должны были довериться службе безопасности банка и полиции. И вновь: они поверили, не попытались связаться самостоятельно ни со своим банком, ни с полицией, ни даже со своими детьми. Потому что им строго-настрого сказали: операция секретная, никому ничего нельзя рассказывать.

Пожилые люди очень хотели помочь и банку, и полиции. Они не спросили у настоящих полиции и банка, нужна ли им помощь переживших Холокост. И нет, полиция Израиля не использует граждан в своих операциях. Никогда настоящий представитель банка не попросит у вас "помочь поймать мошенников" – это не дело клиентов! Это незаконно, в конце концов. Только мошенники, как это ни иронично, просят "помочь поймать мошенников" – и для этой помощи нужно отдать максимальное количество денег. Скорее всего, вам скажут, что это не ваши деньги, а "специальные деньги полиции для проведения операции" – это неправда. Вы своими руками отдаете преступникам ваши собственные деньги, которые зарабатывали и копили много лет. Которые планировали на что-то потратить или передать своим близким. Но вы отдаете их преступникам, а эти преступники цинично вас используют. Только вдумайтесь: в случае, о котором идет речь, жертвы отправляли мошенникам справки о суммах пособий, которые они получают от "Клаймс Конференс" как пережившие Холокост. Мошенники знали, кого они обманывают. Их это не остановило.

Этап третий: деньги передают "на хранение", чтобы их "не украли"

Процесс выманивания у пенсионеров накоплений всей их жизни – длительный процесс. С жертвами поддерживали связь постоянно, несколько раз в день. Супругу пожилого человека инструктировали – нужно снимать со своего счета каждый день максимальную сумму, потому что в банке "их деньги в опасности", а Виктория, представитель "службы безопасности банка" Роберт и представитель полиции их защитят. Помимо телефонной связи, они переписывались по WhatsApp – вежливо, предупредительно, доброжелательно.

Через несколько дней с супругами вновь связались, сообщили, что полицейские оперативники находятся в их городе, и им нужно отдать снятые деньги и те деньги, которые они хранили у себя дома, а заодно и все свои кредитные карточки. Все это нужно было передать "хорошему парню Алексу, таксисту, который сотрудничает с полицией и встретится с вами в условленном месте". А "служба безопасности банка" якобы положит деньги в сейф – чтобы защитить пожилых людей от мошенников. И вновь напомним, "операция проводится в строгой секретности, никому нельзя рассказывать – ни детям, ни друзьям, ни реальным сотрудникам банков".

Пережившие Холокост пожилые люди передали "Алексу" все запрошенное: 120 тысяч шекелей и 100 тысяч долларов, эти деньги они копили много лет. В пересчете на шекели, их обокрали на полмиллиона. Кредитные карты супруги положили вместе с деньгами – чтобы их тоже "спрятали в сейф". Забегая вперед, скажем, что с карт мошенники тоже снимали деньги, но к тому времени уже вмешались дети пострадавших и заблокировали кредитные карты.

Этап четвертый: понимание и обращение в настоящую полицию

Вскоре пенсионеры признались дочери, что с ними случилось. Причем они были убеждены, что дочь и сама обо всем знает, ведь мошенники убедили их, что "Роберт" знаком с их зятем, что семья в курсе и горячо поддерживает их "помощь полиции". Просто они почему-то не обсуждали все эти дни происходящее с дочерью, хотя и постоянно общались с ней, отвечая, что у них все хорошо. К тому времени супруги все еще не окончательно поняли, что их обокрали. Они просто начали немножко сомневаться. Дочь подключилась, но было уже поздно. Полиция – на этот раз настоящая, – приняла заявление, отметив, что "деньги, скорее всего, уже переведены за границу, и сделать ничего нельзя". В полицию были предоставлены записи камер наблюдения, зафиксировавшие момент передачи денег "Алексу". Банк заморозил счет пострадавших, их кредитные карты отменены, их дочь начала процесс ограничения доступа родителей к их собственности, чтобы уберечь их от дальнейших "операций".

Самое, наверное, циничное, что мошенники продолжают им звонить. Уверяют, что деньги у них, и все в порядке. Полиция? Полиция говорит не брать трубку и не разговаривать с мошенниками. Никаких попыток отследить разговоры, записать их – не предпринимают. Пожилые люди… Разговаривают. В конце концов, невозможно контролировать поведение взрослых людей и их поступки. А у мошенников есть и время, и участливый тон, и умение входить в доверие.

По словам дочери пострадавших, ее эта ситуация шокировала и огорчила даже больше, чем ее родителей. Она просто раздавлена: "Какой-то чужой человек сказал никому не звони – и они их слушают, они доверяют чужим людям, а мне не доверяют, как оказалось".