Осторожно, мошенничество: письма от крупных компаний о нарушении авторских прав

Сетевые мошенники постоянно меняют тактику, в надежде притупить бдительность людей и получить доступ к их личным данным, чтобы затем воспользоваться их банковскими счетами и кредитными картами. Израильская интернет-ассоциация сообщила о новом виде мошенничества, получившем широкое распространение.

В попытки взломать компьютеры израильтян злоумышленники рассылают сообщения по электронной почте, выдавая себя за крупные фирмы – "Mako", "Штраус", "Безек" и другие, в теме письма указано, что это предупреждение об иске о нарушении авторских прав.

Авторы письма утверждают, что пользователь несанкционированно использовал изображение, принадлежащее вышеназванной компании, и должен ознакомиться с предупреждением об иске. Такие письма рассылались администраторам различных страниц в социальной сети Facebook, эти письма содержат ссылки, в том числе, на сайт Dropbox.

Израильская интернет-ассоциация настоятельно рекомендует не открывать такие письма и ни в коем случае не нажимать на ссылки. В официальном сообщении организации подчеркивается, что цель мошенников – заставить пользователя нервничать, что нанесет ущерб его критическому мышлению, поэтому тон таких обращений всегда угрожающий или пугающий.

Если вы стали жертвой интернет-мошенничества, сексуальных домогательств или других преступлений в сети, Израильская интернет-ассоциация просит вас сообщить подробности на странице обращений.