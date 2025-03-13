"Последний учитель" Саша Галицкий: как резьба по дереву помогает пережившим "черную субботу"

О художнике, писателе, организаторе выставок, преподавателе резьбы по дереву и переводчике с языка пожилых людей на понятный для их детей и внуков Саше Галицком мы писали не раз. Но такой уж он многогранный человек, и в такой уж многогранной стране мы с ним живем, что постоянно происходит что-то новое, иногда прекрасное и вдохновляющее, иногда страшное и невыносимое, и Саша Галицкий становится кем-то еще – но всегда тем, кто очень-очень нужен. Потому что Галицкий умеет главное – дать жизни смысл и подарить желание продолжать жить – хотя бы для того, чтобы время от времени постучать по дереву. После "черной субботы" 7 октября 2023 года этот дар Саши стал просто неоценим. Но давайте обо всем по порядку.

Работать с пожилыми людьми Саша Галицкий начал в 2002 году. В тот период он руководил отделом компьютерной графики, и кружок резьбы по дереву для пенсионеров, проживающих в частных комплексах для пожилых людей "диюр муган", был тогда подработкой, своего рода хобби, чем-то новым и интересным, простым и вроде бы незначительным, но неожиданно очень важным для посетителей этих кружков. У Саши талант ненавязчиво общаться со стариками, разговаривать с ними, находить подход к каждому – даже самому закрытому, самому сварливому, самому незаинтересованному человеку. Он познакомился сам, а затем познакомил огромное количество русскоязычных интернет-пользователей как в Израиле, так и по всему миру с невероятными людьми, стоявшими когда-то у истоков Государства Израиль, создававшими госконцерны и государственные институты, а в старости – вырезавшими лисичек и белочек из дерева в обществе таких же пенсионеров. "Когда ко мне приходили новые большие люди – скажем, бывший руководитель музея "Яд Вашем", всякие генералы-вояки, и я открывал "Википедию" и смотрел, в каком году они спасли Израиль и в какой войне командовали", – рассказывает Галицкий.

Посещающие кружок резьбы по дереву пожилые люди нередко признавались Саше, что эти встречи помогают им выживать. Да и сам он понял, что сложившаяся за много лет система работы со стариками, способы налаживать контакт, ненавязчиво отвлекать от проблем и учить резьбе по дереву – это уже не просто набор навыков, а настоящая опробованная и эффективная социально-психологическая методика, существенно снижающая, среди прочего, симптомы посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). И в последние годы, когда мир несколько раз перевернулся с ног на голову и обратно, эта методика стала поистине неоценимой, а ее эффективность была доказана, в том числе, в рамках научного исследования.

"Началась война в Украине, появились беженцы, и мы сделали две студии, они до сих пор работают – одна находится в Бат-Яме, а другая в Холоне, – рассказывает Галицкий. – Назвали мы их студия "Баобаб", и туда стали приходить какие-то люди с Украины, потом – "хинух меюхад", люди с особыми потребностями, которым уже больше 20 лет, они отучились в школе, и им нужно чем-то заниматься. И для работы с ними потребовались волонтеры, и так "Баобаб" стал разрастаться".

А потом случилось 7 октября. "Черная суббота" оглушила всех, и какое-то время создатели "Баобаба", как и многие другие израильтяне, наверное, пытались прийти в себя, понять, чем заняться и как вообще продолжать жить. Вначале они включились в волонтерские проекты, возили еду солдатам, как многие в те дни. А потом Галицкий понял, что его опыт, включающий прямую работу с посттравматическим стрессовым расстройством – когда-то Саша был инструктором все той же резьбы по дереву в центре для инвалидов ЦАХАЛа, – просто необходим в кошмарные дни войны. А еще он понял, что его одного на то количество боли, которую пережил и продолжает переживать Израиль и израильтяне, категорически не хватает.

"Я ведь был один всегда, и мне постоянно люди, которые меня любят, говорили, что мне надо "размножиться", – вспоминает Галицкий. – Меня как-то один дед спросил, какая моя настоящая специальность, и я ответил – клоун. Мне было непонятно, кто еще так сможет, какой процент от чего должен быть у человека, чтобы он мог делать такую работу. Ведь там все завязано на этом: я же не учу никакой резьбе по дереву. Просто при помощи этих нехитрых инструментов создается какая-то общность, возникает атмосфера, положительно действующая на людей. Я вот работаю в Ришоне, и у меня там есть одна очень интеллигентная женщина, она раньше в институте Вейцмана работала, профессор. И она сказала: "Я очень не люблю шум, я всегда слушаю классическую музыку. Но вот этот шум, который здесь у тебя – меня очень успокаивает".

Саша Галицкий и его жена, соосновательница студии "Баобаб" Татьяна Галицкая, два года назад создали "амуту" – некоммерческую организацию, товарищество, – и в ней собралась отличная профессиональная команда – "баобаберы", как их называет Саша. Татьяна Галицкая, опытнейший руководитель проектов и преподаватель изобразительного искусства, занимается административной и координационной работой, за управление и развитие проекта отвечает Эмиль Губерман (да, сын легендарного создателя "гариков" Игоря Мироновича Губермана, прекрасный человек и великолепный менеджер). У проекта "Баобаб" есть и свой психолог Сергей Захаров, научный сотрудник Центра исследований укрепления здоровья и благополучия Ариэльского университета: он также привнес в "Баобаб" исследовательскую составляющую, доказав, что занятия резьбой по дереву по методике Саши Галицкого эффективно снижают симптомы ПТСР. Проекту помогает и Рая Ригер, которая более 30 лет в Израиле занималась именно НКО, это непростой и очень специфический опыт. "Амута" Галицкого существует уже два года, и скоро она сможет войти в список НКО, получающих налоговые льготы: и тогда на благотворительные пожертвования на деятельность "Баобаба" люди смогут получить возврат налогов.

Галицкий провел первый курс обучения новых руководителей кружков резьбы по дереву: спрос на занятия в "Баобабе" большой, и групп людей, нуждающихся в такой "зоне комфорта" со стамеской и деревяшкой в руках оказалось очень много по всей стране. Потом еще один. "Сначала я просто учил людей резьбе по дереву, – рассказывает Саша. – Желательно, конечно, чтобы люди были с художественным образованием, но там как придется: я определил для себя несколько самых главных критериев. Это в первую очередь – мотивация, ремесло – во вторую очередь. И этот человек, эти люди должны хорошо относиться к пожилым… да и вообще к людям".

Из группы в девять-десять человек остается один-два, продолжающих работать с людьми под сенью "Баобаба". Из двух проведенных курсов штат руководителей кружков, или инструкторов, "мадрихим" на иврите, пополнился тремя замечательными выпускниками. Именно штат – Саша Галицкий дает, по сути, профессию, и очень востребованную в нынешних реалиях, и работу. "Баобабу" очень не хватает новых людей, потому что группы возникают по всей стране: по дереву режут переселенные жители кибуцев Беэри, Реим и Нир-Ам, жители Кирьят-Шмоны и Шломи, во время войны кружки Галицкого работали в центрах эвакуации по всей стране. А сейчас, когда люди возвращаются из эвакуации – кружки "Баобаба" поедут за ними. Ведь речь идет о пожилых людях, переживших самое страшное, о людях, потерявших своих близких. Это люди, которые больше всего нуждаются в нашей помощи, люди, которым так хочется хоть чем-нибудь помочь. И вот у нынешних и будущих "баобаберов" – есть такая возможность.

Кому подходит "Баобаб" и кто подойдет "Баобабу"? На сайте студии написано: Предложений открыть подобные студии "Баобаб" так много, что мы не успеваем охватить все. Поэтому мы хотим бесплатно научить людей резать по дереву и лучших мы обеспечим работой.

Для этого предлагаем пройти курс резьбы по дереву с Сашей Галицким

(скорее всего – по вторникам с 15 до 17-18 в Рамат Гане). Для тренировки мастерства нужно будет сделать несколько работ по дереву самостоятельно и пройти стаж в уже существующих студиях "Баобаб". Очень нужно: говорить на иврите, иметь руки не из ж и автомобиль". Записаться на курс можно по WhatsApp 054-4790676.

Саша Галицкий добавляет, что иврит может быть и начальным: группы дают то самое "погружение в языковую среду", которого так не хватает многим из новых репатриантов. Но мотивация – это качество, которое должно быть изначально. Инструкторы "Баобаба" работают по всей стране, поэтому важна мобильность и наличие своего транспорта. Инструментами, обучением и всей необходимой поддержкой (помимо вполне конкурентоспособной зарплаты, безусловно) обеспечивает "Баобаб". На курсе будущих преподавателей обучают всему необходимому – начиная от того, какие образцы давать пожилым людям и заканчивая навыками и стилем общения. А в процессе работы с наставником – с самим Сашей – инструктор постепенно входит в процесс, приобретая все больше и больше самостоятельности.

По состоянию на начало 2025 года у "Баобаба" работают 25 студий по всей стране, которые посещают около 1000 пожилых людей. "Вначале это был Тель-Авив, потом Хайфа, потом вокруг Кинерета гостиницы в Тверии, потом Хацерим, Омер и другие населенные пункты на юге", – рассказывает Саша. "Баобаб" более полугода назад начал работать и с жителями кибуца Реим, которые были эвакуированы в Тель-Авив – этот кибуц мог стать ареной куда более страшной резни в "черную субботу", когда террористы "отвлеклись" на молодежь на музыкальном фестивале возле кибуца. А сейчас, когда люди стали возвращаться домой, "Баобаб" переезжает вместе с ними – к границе с Ливаном и к границе с сектором Газы.

"Идея "Баобаба" – делать постоянно действующие студии по нашей технологии, по нашей логистической схеме, по методике "Баобаба", как филиалы "Макдональдса", наверное, – говорит Галицкий. – Чтобы люди постоянно работали, и была возможность прийти постучать и потихоньку возвращаться к себе. Потому что истории у этих людей очень страшные. Например, по воскресеньям я езжу сначала в Хацерим, где живут люди из Беэри, а потом в Тель-Авив к жителям Реим. И там нет человека, который бы не был в состоянии потрясения. У меня, например, есть прием – иногда пожилые люди как будто засыпают, они становятся апатичны, никто ни с кем не разговаривает, тогда я обычно беру электропилу, начинаю что-то пилить, они отвлекаются, пробуждаются, общаются. И вот этот прием не прошел с Реим – им тяжело от громких звуков, так что придумываем что-то другое. Я постоянно натыкаюсь на какую-то боль. А эта работа – и это точно, это уже проверено, – она помогает человеку выходить из этого состояния".

Резьба по дереву дает людям возможность отвлечься на несложную творческую работу, выйти из замкнутого круга мыслей и переживаний. Некоторые начинают делиться пережитым во время таких встреч, если им хочется поделиться. "Это и есть наша цель, растормошить, спросить – как живешь, что у тебя происходит. И человек раскрывается", – говорит Саша. У некоторых "резчиков" возникают специфические просьбы или пожелания. Галицкий рассказывает, как он предложил группе различные эскизы поделок, и одна из женщин ухватилась за ящерицу: с такой ящеркой у ее дочери была татуировка. Дочь была убита террористами в "черную субботу". Женщине, потерявшей в резне сына, захотелось порезать по определенному дереву: по разбитой гитаре погибшего сына. "Баобаб" дает ненавязчивую, чуткую и безопасную поддержку – человек делится своей болью, как-то перерабатывает ее, и ему становится легче.

Кружки резьбы по дереву постепенно входят в распорядок возрождающейся жизни нашей израненной страны. Саша и Таня недавно побывали в Кирьят-Шмоне и в Шломи, куда сейчас возвращаются из эвакуации жители. "Таня поставила в навигатор запрос – клуб для пожилых, высветился адрес и пометка: "Закрыт навсегда". И мы поехали посмотреть, что такое "закрыт навсегда", – рассказывает Саша. – Мы увидели двухэтажное здание, неотапливаемого, на первом этаже с местным обогревом работали какие-то девушки из отдела душевного здоровья. На нас очень странно смотрели – потому что там нет посетителей. А на втором этаже сидела женщина, которая, когда мы вошли и объяснились, сказала: "Вас послал к нам Бог". Она как раз только закончила беседу, с начала марта возвращаются несколько тысяч стариков. Она повезла нас показать еще один клуб, там сейчас идет ремонт. В общем, все будет хорошо, жизнь возвращается".

Психолог "Баобаба" Сергей Захаров провел профессиональное исследование – "как этот долбизм воздействует на людей", по выражению Галицкого, – и получил очень хорошие результаты снижения тревожности, восстановления нормального режима, возвращения к рутине. "Недавно к нам на смешанную группу – ивритоязычные и русскоязычные старики – пришел человек, и мне шепнули, что он очень болен, врач сказал ему: вам осталось жить от двух часов до двух недель. Я сразу посмотрел на часы – урок два часа, уложимся ли. В общем, они с врачом поплакали, обсудили: если осталось так мало, что делать? Остается идти учиться резать по дереву. Он приходил еще один раз, а потом он умер. Его незаконченную работу забрали его внучки, понесли на кладбище, на похороны, было очень трогательно, – делится Саша. – Я для себя давно уяснил, если есть понятие "первый учитель", то должен быть и последний".

Автор публикации: Елена Пепел

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