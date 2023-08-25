"Наполнять жизнь смыслом". Саша Галицкий в передаче "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи вновь стал Саша Галицкий – израильский художник и писатель, арт-терапевт, который уже много лет занимается резьбой по дереву с пожилыми людьми, сооснователь студии "Баобаб" и соучредитель благотворительного фонда TEDY. Это не первая передача с Галицким, предыдущие были записаны в 2018-м и 2021-м годах.

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Впервые был выбран такой формат: как бы, по мнению и опыту Галицкого, на детские вопросы отвечали его подопечные, прожившие долгую жизнь (многих из них уже нет на этом свете). В конце передачи Саша говорит о том, насколько трудной оказалась для него эта задача: "Я ведь работаю на междометиях, на невысказанности".

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Девочка пяти лет спрашивает: "Чем бы мне похвастать?" Саша вспоминает 97-летнего деда, с которым он работал – "запевалу", у которого в арсенале были песни для каждого женского имени, что помогало ему находить пути к женским сердцам. Но, будучи уже очень пожилым, этот человек больше всего гордился вырезанной им из дерева обезьяной с бананом, которую он собирался подарить одной из правнучек. "Ты можешь быть премьер-министром, а через 25 лет – хвалиться обезьяной с бананом".

Отвечая на вопрос детей разных возрастов "Что такое любовь?", Саша Галицкий рассказывает о бывшем водителе автобуса, повторявшем, что он был бы миллионером, если бы ему платили за секс. А потом, когда ему было 82 года, он влюбился в женщину, которая была старше его на год. "Я бы все эти "миллионы" отдал. Сейчас я влюбился", – сказал тогда этот человек.

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Вопрос девочки-подростка: "Как быть счастливым?" Галицкий вспоминает о Якове Фридмане, который всю жизнь проработал на складе, но при этом рисовал, увлекался музыкой. "Жизнь сама по себе не имеет никакого смысла. Ни в каком возрасте. Смыслом ее наполняет сам человек", – заявлял Яков. "Для меня это стало девизом – наполнять жизнь смыслом", – говорит Саша.

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Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Сашей Галицким

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Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected].