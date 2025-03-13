Мошенничество, которое парализует страхом: то, что вам необходимо знать

В последние дни в Израиле резко увеличилось количество жалоб на телефонное мошенничество: мошенники звонят, как правило, пожилым людям, запугивают их, выдавая себя за их попавших в беду близких или за представителей полиции и различных учреждений. Социальная активистка Татьяна Берлин, создательница сообщества "Социальная и информационная помощь" в социальной сети Facebook и Telegram-канала "Социальная и информационная помощь" в соцсети Telegram, рассказала о нескольких наиболее типичных мошеннических схемах и о способах не стать жертвой мошенников.

Этот вид обмана не нов, но теперь он дошёл и до Израиля. Мошенники научились имитировать голоса, создавать иллюзию срочности и ловко играть на наших эмоциях. И самое страшное – страдают в первую очередь наши пожилые родители и близкие, которые доверчиво верят в услышанное.

Типичные сценарии мошенничества

Сценарий №1: "Ребёнок в беде"

Телефон звонит, и на том конце провода – паника. Кто-то, чьё дыхание сбивается от рыданий, кричит: "Мама, спаси!". Через секунду в разговор вмешивается грубый голос: "Ваш ребёнок в беде. Нужно 200 000 шек, чтобы закрыть дело".

Сценарий №2: "Авария с пострадавшими"

"Здравствуйте, это из больницы. Ваш сын сбил человека. Пострадавший в критическом состоянии, нужна срочная операция". В трубке слышится стон, затем голос, похожий на вашего сына: "Папа, помоги, я не виноват, он сам выбежал...". Далее новый голос: "Я адвокат вашего сына. Нужно 150 000 шек. для оплаты операции и урегулирования с родственниками пострадавшего, иначе вашему сыну грозит до 10 лет".

Сценарий №3: "Банковская безопасность"

"Добрый день, служба безопасности банка. Мы выявили попытку несанкционированного списания средств с вашего счёта. Для блокировки перевода нам нужно подтвердить вашу личность. Назовите, пожалуйста, код из СМС и данные вашей карты, чтобы мы могли защитить ваши деньги".

Сценарий №4: "Родственник за границей"

"Мама, я в Греции (или другой стране), у меня украли паспорт и деньги. Я не могу позвонить со своего номера. Нужно срочно перевести мне деньги на новую карту, чтобы я мог вернуться домой".

Новые технологии на службе мошенников

Современные технологии делают эти сценарии ещё опаснее.

ИИ-генерация голоса: Достаточно иметь короткий образец голоса вашего родственника из социальных сетей, чтобы создать его почти не отличимую копию.

Подмена номера: Мошенники могут звонить с номеров, которые выглядят как номера ваших близких или государственных служб.

Персонализированное мошенничество: Информация из социальных сетей позволяет знать детали вашей жизни, делая обман более правдоподобным.

Как защитить себя и близких

- Не поддавайтесь панике. Первые секунды – самые страшные, но именно в них главное сохранить холодный разум.

- Проверяйте информацию. Требуйте дать трубку близкому, который якобы попал в беду. Чаще всего мошенники будут уходить от этого.

- Придумайте кодовое слово с близкими для экстренных ситуаций. Если звонящий его не знает – это мошенник.

- Свяжитесь с родными. Попробуйте дозвониться тому, о ком идёт речь. В большинстве случаев он будет в полном порядке.

- Никогда не сообщайте банковские данные. Банки никогда не запрашивают полные данные карты или коды из СМС.

- Перезвоните в учреждение. Если звонят из "банка" или "полиции", завершите разговор и перезвоните по официальному номеру.

- Сообщите в полицию. Чем больше заявлений, тем выше шанс поймать преступников.

Поделитесь этой информацией со своими родителями, бабушками и дедушками. Берегите их. Не позволяйте пользоваться их доверчивостью.