Роман и Даниэла: любовь преодолевает расстояния, трудности алии и войну

Каждый, кто искал любовь, знает: порой нужно приложить усилия и даже преодолеть большие расстояния, чтобы ее найти. Но в случае с Даниэлой и Романом этот совет оказался буквально ключом к построению их отношений.

Даниэла родилась и выросла в Баия-Бланка, а Роман – в Росарио, это два города Аргентины, расположенных примерно в восьми часах езды от Буэнос-Айреса и в 13 часах друг от друга. Вероятно, они никогда бы не встретились, но они оба воспитывались в одной и той же еврейской молодежной организации "а-Халуц ла-Мерхав" – каждый в своем городе. Уже с 12 лет участники организации собирались вместе на летних и зимних лагерях, и именно там они впервые встретились.

"Мы начали что-то вроде общения в лагере в 15 лет, – рассказывает Даниэла, – но ничего серьезного. Мы были детьми и жили очень далеко друг от друга". Из-за расстояния и возраста их знакомство так и не переросло в настоящие отношения. Каждый пошел своей дорогой.

Однако в 18 лет оба, независимо друг от друга, решили приехать в Израиль по программе "Маса". Это произошло в 2016 году, когда они были уже взрослыми. Именно тогда их пути вновь пересеклись. В рамках программы они вместе работали волонтерами в детских садах и с пережившими Холокост, путешествовали по стране, проходили курсы лидерства и учили иврит. И, конечно же, почти сразу стали парой.

После окончания программы они решили вернуться в Аргентину, но продолжили отношения на расстоянии, живя по-прежнему в 13 часах друг от друга. Спустя два года они приняли решение репатриироваться в Израиль вместе.

Роман с первых дней в Израиле мечтал о службе в армии: "Когда я был здесь в рамках программы "Маса", я видел солдат на улицах и внутри себя знал – я хочу быть, как они, защищать эту страну. Я хотел попасть в самое боевое подразделение".

В 22 года он поступил на службу в десантный спецназ ("Цанханим"), а Даниэла осталась в их новой квартире в Рамат-Гане, работая в детском саду. "Я большую часть времени была одна с нашей кошкой, которую мы приютили. Это был период пандемии COVID-19, поэтому Роман приезжал домой только раз в 30 дней. Когда он сказал мне, что подписывает контракт еще на восемь месяцев службы, это стало первым серьезным испытанием для меня с момента алии. Я не думала, что смогу с этим справиться", - поделилась она.

Но они пережили и этот сложный период. После демобилизации Роман начал работать менеджером магазина в Тель-Авиве, а Даниэла поступила на учебу по специальности графический дизайн. Вскоре в Израиль переехали и родители Романа с сестрой – они поселились рядом с парой.

Казалось, жизнь налаживается, но 7 октября все изменилось.

"В тот же день нас вызвали в милуим. Я почти без перерыва служил в Газе до середины января, лишь трижды за это время выходя на кратковременную передышку" – говорит Роман.

Даниэла снова столкнулась с непростыми испытаниями, но во время третьего выхода Романа на отдых ее ожидал неожиданный и радостный сюрприз.

"Сестра Романа позвала меня поехать с ней на базу, потому что Роман выходит из Газы на короткий отдых. Мы ехали медленно, и только потом я поняла, что это было сделано специально, чтобы дать ему время подготовиться. Я просто хотела увидеть его и ни о чем не подозревала. Сестра и друзья помогли ему все организовать, даже выбрать кольцо. Когда я увидела его, я бросилась обнимать, а потом отошла назад, чтобы дать ему поприветствовать семью. Но он вдруг взял меня за руку и повел к месту, где было все подготовлено для предложения. Его друзья окружили нас. Я расплакалась – это было невероятно трогательно" – рассказывает Даниэла.

Мэир Хольц, гендиректор организации "Маса", отметил: "Наша организация постоянно формирует разнообразные программы для молодых людей с еврейскими корнями в диаспоре, давая им возможность приобрести незабываемый опыт в Израиле. Многие участники возвращаются в свои страны сохранив крепкую связь с Израилем, некоторые решают сделать алию, а некоторые, как Роман и Даниэла, находят здесь свою любовь. Мы желаем им долгих и счастливых лет вместе, а всем нашим участникам – как можно больше ярких и незабываемых впечатлений в Израиле".

Свадьба Романа и Даниэлы запланирована в этом году год в Аргентине. "Я пригласил своих сослуживцев по армии, они для меня больше, чем семья", – говорит Роман. – "Но, если они не смогут приехать, мы обязательно устроим еще один праздник здесь, в Израиле".

На вопрос о дальнейших планах у пары нет сомнений: "Мы планируем оставаться здесь, несмотря на все сложности. Да, сейчас нелегко, но нам хорошо в Израиле. Мы хотим растить здесь детей и строить семью. У нас нет другого места".