Стартовал новый проект для женщин в ситуации семейного насилия "Сайерет Михаль"

Министерство благосостояния и социального обеспечения и организация по борьбе с фемицидом и семейным насилием "Форум Михаль Села" начинают реализацию совместного проекта по защите женщин, подвергающихся угрозам со стороны партнёров. Проект, получивший название "Сайерет Михаль", предоставляет таким женщинам комплексную систему личной безопасности, которая включает в себя укрепление дома, установку тревожной кнопки и круглосуточную связь с частной охранной компанией, сообщает пресс-служба ведомства.

10 февраля 2025 года министр благосостояния и социального обеспечения Яаков Марги и генеральный директор ассоциации "Форум Михаль Села" Лили Бен-Ами подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве для осуществления проекта "Сайерет Михаль". Проект будет реализовываться в координации и сотрудничестве с профессиональными структурами министерства социального обеспечения. Яаков Марги поручил выделить на финансирование проекта два миллиона шекелей в дополнение к двум миллионам, собранным ассоциацией.

Программа "Сайерет Михаль" предоставляет женщинам бесплатный комплекс средств защиты, включающий оборудование их жилья камерами видеонаблюдения, персональной тревожной кнопкой, 24/7 подключённой к диспетчерскому пульту частной охранной компании, которая в экстренных случаях отправляет на место патруль, а также скрытой тревожной кнопкой в мобильном телефоне, активируемой голосом без необходимости физического нажатия и немедленно вызывающей вооружённую охрану.

Кроме того, в пакет защиты включены десять занятий по самообороне и предупреждающее письмо потенциальному агрессору от адвокатского бюро. Все эти меры предоставляются бесплатно на срок 12 месяцев.

"Сегодня мы подписали важное соглашение по защите женщин, которое дополняет широкий спектр программ и услуг для предотвращения семейного насилия, – заявил министр благосостояния Яаков Марги на церемонии подписания соглашения. – Защита женщин требует широкого сотрудничества между всеми заинтересованными сторонами, включая правительственные органы и гражданское общество. Я поддерживаю "Форум Михаль Села" с момента его основания и благодарю Лили Бен-Ами, которая после трагической гибели её сестры Михаль взяла на себя важную миссию по спасению жизней женщин, использовала свои возможности в сфере социальных инициатив и внесла значительный вклад в борьбу с этим явлением, оказав помощь сотням женщин. Сотрудничество с "Форумом Михаль Села" является стратегическим шагом в борьбе с насилием против женщин".

Генеральный директор "Форума Михаль Села" Лили Бен-Ами, в свою очередь, заявила, что во время наблюдается значительный рост обращений женщин, подвергающихся угрозам, с просьбой о защите и помощи. "2025 год начался с убийства четырёх женщин всего за один месяц, – напомнила Бен-Ами. – Убийство женщин – это не приговор судьбы. В "Форуме Михаль Села" мы разработали решения, которые уже помогли более чем двум тысячам человек. Я горжусь долгосрочным и плодотворным сотрудничеством с министерством благосостояния и социального обеспечения, существующим с момента основания нашей организации".

Её дом – её крепость

Программа "Сайерет Михаль" представляет собой альтернативу переезду в социальное убежище для женщин, она предоставляет защиту и безопасность женщине и её детям, а в некоторых случаях служит также средством документирования угроз. Программа превращает дом женщины в крепость благодаря его защите при помощи частной охранной компании.

Программа призвана обеспечить физическую безопасность и реальную защиту женщины и её детей, спасение жизней в экстренных ситуациях, а также предотвращение насилия путём устрашения потенциального агрессора.

При этом "Сайерет Михаль" позволяет женщинам и их детям продолжать свою обычную жизнь, как дома, так и за его пределами. Меры безопасности повышают качество жизни женщин и их детей, находящихся в ситуации семейного насилия, в том числе повышая качество сна. В рамках программы женщины получают различные варианты защиты в соответствии с их предпочтениями.

Альтернатива убежищам для женщин

В рамках нового соглашения в период с 2025 по 2027 годы программа "Сайерет Михаль" будет совместно финансироваться и осуществляться министерством благосостояния "Форумом Михаль Села", что позволит охватить больше женщин, находящихся под угрозой. Финансирование программы будет распределяться поровну: 50% покроет министерство социального обеспечения, а 50% – "Форум Михаль Села", используя пожертвования, поступающие из фонда коллективных исков и от ряда ведущих компаний. Реализация программы позволит большему числу женщин оставаться в своих домах и продолжать привычный образ жизни, а не переезжать в убежища для жертв насилия.

Снижение уровня насилия

С 2021 года и до настоящего времени "Форум Михаль Села" предоставил защиту 532 женщинам, находящимся под угрозой, а также 1798 детям, находящимся в группе риска, при поддержке частных охранных компаний и с помощью служебных собак. Все программы защиты с момента запуска сопровождаются исследованиями по оценке и измерению их эффективности.

Исследование, сопровождавшее проект "Сайерет Михаль" (с октября 2021 года по декабрь 2023 года), которое проводилось под руководством главного научного сотрудника министерства национальной безопасности и было опубликовано в августе 2024 года, показало, что программа привела к снижению физического насилия на 62% и сексуального насилия на 72%, а также повысила чувство безопасности женщин дома на 700% и чувство безопасности в непосредственной близости от дома на 1300%.

Программы защиты "Форума Михаль Села" получили международное признание и были представлены в ООН и парламентах различных стран.

Рост числа убийств женщин во время войны

Согласно индексу фемицида в Израиле, который отслеживает "Форум Михаль Села", война "Железные мечи" привела к увеличению на 17% случаев убийств женщин их партнёрами по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (7 октября 2022 – 6 октября 2023). Только в январе 2025 года в результате семейного насилия были убиты четыре женщины, две из которых убиты своими партнёрами. Индекс убийств женщин, составляемый "Форумом Михаль Села", в режиме реального времени собирает достоверную и полную информацию исключительно о случаях убийств женщин в семье.