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Израиль

"Старик-мошенник": полиция завершила следствие по делу о преступниках, присвоивших 4 млн шекелей

Полиция
Расследование
Мошенничество
время публикации: 08 декабря 2024 г., 13:13 | последнее обновление: 08 декабря 2024 г., 13:22
"Старик-мошенник": полиция завершила следствие по делу о преступниках, присвоивших 4 млн шекелей
Пресс-служба полиции Израиля

Завершено расследование по делу о причастности 78-летнего мужчины к крупному мошенничеству, жертвами которого стали пожилые граждане. Ожидается предъявление обвинений.

В начале ноября сотрудники полиции задержали с поличным 78-летнего подозреваемого, который был задействован в схеме обмана пожилых людей: он был задержан, когда, пряча лицо, чтобы не попасть в поле зрения установленной на банкомате камеры, снимал 6000 шекелей с банковского счета 80-летнего пострадавшего. Арест был осуществлен в рамках масштабного расследования, которое проводит отдел по борьбе с мошенничеством в Иерусалимском округе, по поводу жалоб от пожилых людей, ставших жертвами обмана по всей стране. При обыске в доме задержанного были обнаружены примерно 80 тысяч шекелей наличными и множество чужих кредитных карточек, которые, по предположению полиции, мошенники обманным путем выманили у их владельцев.

В ходе расследования выяснилось, что подозреваемый и его сообщники действовали в рамках мошеннической схемы, вымогая обманным путем деньги у множества пожилых людей в возрасте 70-80 лет и присваивая крупные суммы денег.

По данным следствия, в общей сложности эта группа мошенников присвоила около 4 миллионов шекелей. Мошенники выдавали себя за технических специалистов интернет-провайдера, представителей банков и следователей полиции. Все жертвы были пенсионного возраста, старше 70 и даже 80 лет.

По словам главы подразделения по борьбе с мошенничеством в Иерусалимском округе Эли Либкинда, подозреваемые и его сообщники воспользовались тем, что их жертвы, пожилые люди, не владеют в достаточной мере ивритом. Он вновь повторил: ни при каких обстоятельствах нельзя переводить незнакомым людям деньги, давать им кредитные карты и сообщать конфиденциальные данные. Если у вас есть сомнения по поводу какого-либо обращения, связывайтесь с банком напрямую и по своей инициативе, важно также своевременно связаться с полицией и сообщить о мошенничестве.

Израиль
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