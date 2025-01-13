Из-за смены поставщика пожилые люди остались без привычного им "виртуального клуба"

С нового года виртуальный клуб Uniper, который со времен пандемии коронавируса предоставлял услуги для пожилых людей, из-за состояния здоровья и в силу других причин вынужденных постоянно находиться у себя дома, оказался недоступен для жителей центра Израиля.

Речь идет о системе онлайн-общения и поддержки, сеансов обучения пользования гаджетами, лекций, совместных занятий спортом, группового отмечания праздников и многого другого Uniper – этот сервис был запущен министерством социального обеспечения несколько лет назад для улучшения социализации и снижения чувства одиночества и заброшенности среди пожилых людей, редко покидающих свое жилье.

Однако с нового года пожилые люди из центральной части Израиля обнаружили, что они больше не могут войти в систему. Им были разосланы sms-сообщения, в которых объяснялось о создании аналогичной услуги от другого поставщика – в то время как на севере и на юге Израиля виртуальный клуб Uniper продолжает работать в прежнем режиме.

"За прошедшие годы мы в клубе все сроднились, как одна семья, любим своих лекторов, своих организаторов в Uniper, да и вообще пожилым людям тяжело привыкать к новому, – рассказал в своем обращении в группе "Социальная и информационная помощь" в социальной сети Facebook Михаил Беребицкий, один из пользователей ставшей недоступной услуги. – Это очень жестоко, как будто нас внезапно отрезали от всего мира, от всего, что составляло нашу жизнь в последние годы! Если хотят создать новый клуб, то почему нельзя набирать туда людей, еще не участвовавших в работе Uniper? Наше мнение на этот счет никто не спрашивал и не учитывал".

В министерстве социального обеспечения на запрос Newsru.co.il ответили так: "Дистанционное социальное обслуживание – одна из важнейших услуг, которые министерство социального обеспечения предоставляет пожилым людям, привязанным к своему дому и редко покидающим дом. Однако по закону министерство обязано регулярно проводить тендер на предоставление услуги".

По словам представителей министерства социального обеспечения, последний тендер на предоставление услуг "виртуального клуба" для пенсионеров в центре страны выиграла компания "Башива Брия", и ее система встреч, занятий и лекций онлайн уже начала работать. Для подготовки к изменениям и продолжения получения услуг пожилым людям были разосланы sms-уведомления со всеми инструкциями.

Местные органы власти получили информационные буклеты, были проведены встречи с отделами социального обслуживания, которые, как и прежде, будут помогать пожилым людям получать онлайн-услуги – на этот раз в рамках клуба "Мифгашим". В сообщении министерства социального обеспечения подчеркивается, что участников встреч будет сопровождать координатор от поставщика услуг – как в индивидуальном, так и в групповом порядке.

В числе транслируемых программ, как и прежде, будут беседы в малых группах, советы и рекомендации по укреплению здоровья, гимнастика, тренировки на улучшение и сохранения когнитивных навыков, лекции и многое другое. Как и прежде, сервис будет предоставляться также на русском языке, и контент будет переводиться на русский язык. К сожалению, в сообщении министерства социального обеспечения не указывались сроки, когда для пользователей будут доступны услуги и программы на русском языке.

Для переживших Холокост услуга предоставляется бесплатно. Обратиться за разъяснениями и получением информации по поводу этой услуги можно в информационном центре выигравшей тендер компании по телефону *6299.