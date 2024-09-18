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Мир

Пострадавшие 7 октября граждане США подали иск на 500 миллионов долларов против Сирии

время публикации: 18 сентября 2024 г., 12:48 | последнее обновление: 18 сентября 2024 г., 12:48
Пострадавшие 7 октября граждане США подали иск на 500 миллионов долларов против Сирии
AP Photo/Leo Correa

Родственники пострадавших и погибших во время резни в "черную субботу" 7 октября, обладающие гражданством США и в некоторых случаях также гражданством Израиля, подали в окружной суд Вашингтона иск против Сирии с требованием компенсации в размере 500 миллионов долларов.

В иске указано, что Сирия напрямую поддерживала ХАМАС, поставляла террористам вооружение и амуницию, оказывала материально-техническую поддержку и позволяла ХАМАСу использовать сирийскую территорию для подготовки масштабной атаки против Израиля.

По материалам иска, Сирия инвестировала в ХАМАС десятки миллионов долларов, и следовательно, несет прямую ответственность за физические и психологические травмы, которые были нанесены истцам и их близким во время "черной субботы" на территории фестивального городка Nova возле Реим, в Сдероте и в других населенных пунктах, подвергшихся нападению террористов.

Адвокатская контора "Гидеон Фишер и партнеры", представляющая интересы истцов, собрала сотни показаний пострадавших и членов их семей. В иске адвокаты подчеркивают, что Сирия действовала в нарушение законов США, и поэтому должна понести ответственность, как государство-спонсор террора. Ранее команда Фишера подала ряд других исков на миллиарды шекелей, включая иск против Ирана.

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