Семьи пострадавших на фестивале Nova подали иск на $100 млн против палестинской администрации
время публикации: 11 ноября 2024 г., 19:44 | последнее обновление: 11 ноября 2024 г., 19:48
11 семей жертв резни на фестивале Nova возле кибуца Реим в "черную субботу" 7 октября 2023 года подали иск против палестинской администрации, требуя выплаты компенсации в размере 334 миллиона шекелей (порядка 100 миллионов долларов).
В своем иске, поданном при помощи адвокатов Цви Шамира и Гилада Шера, близкие пострадавших указывают, что палестинская администрация предоставила террористам и их семьям финансирование, а значит, несет ответственность за гибель израильтян.
Суд утвердил временный арест 169 миллионов шекелей из палестинских налоговых средств в качестве обеспечения данного иска.
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