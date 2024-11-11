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Израиль

Семьи пострадавших на фестивале Nova подали иск на $100 млн против палестинской администрации

время публикации: 11 ноября 2024 г., 19:44 | последнее обновление: 11 ноября 2024 г., 19:48
Семьи пострадавших на фестивале Nova подали иск на $100 млн против палестинской администрации
Oren Ben Hakoon/Flash90

11 семей жертв резни на фестивале Nova возле кибуца Реим в "черную субботу" 7 октября 2023 года подали иск против палестинской администрации, требуя выплаты компенсации в размере 334 миллиона шекелей (порядка 100 миллионов долларов).

В своем иске, поданном при помощи адвокатов Цви Шамира и Гилада Шера, близкие пострадавших указывают, что палестинская администрация предоставила террористам и их семьям финансирование, а значит, несет ответственность за гибель израильтян.

Суд утвердил временный арест 169 миллионов шекелей из палестинских налоговых средств в качестве обеспечения данного иска.

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