С нового года поднимут "корзину абсорбции" для малообеспеченных "олим" и отменят для состоятельных

В рамках Закона о государственном регулировании на 2025 год предлагается изменить схему выплат денежной помощи новым репатриантам, после чего "корзина абсорбции" будет полагаться не всем репатриантам. Эти изменения вызвали резонанс в социальных сетях, и сторонники оппозиции высказали резкую критику в отношении "попыток правительства Нетаниягу сэкономить на "олим".

В соответствии с предлагаемой поправкой к Закону о "корзине абсорбции" ("саль клита"), с 1 января 2025 года Израиль перейдет на прогрессивную систему предоставления финансовой помощи новым репатриантам: право на получение "корзины абсорбции" будет предоставляться лишь тем репатриантам, совокупная стоимость активов которых не превышает 500 тысяч шекелей.

Для определения совокупной стоимости будут учитываться активы в Израиле и за рубежом, включенные в отчет о капитале и имуществе, в частности: недвижимое имущество, текущие активы (имущество, которое будет обращено в наличные деньги – такое как подлежащие продаже товары, выданные клиентам кредиты и т.п.), банковские счета, инвестиции, сельскохозяйственные активы, накопительные и пенсионные фонды, ценные бумаги, в том числе не торгующиеся на бирже, автомобили и тому подобное.

При этом для тех, чьи активы меньше указанной суммы и кто имеет право на получение "корзины абсорбции", размер выплат в рамках "саль клита" будет увеличен на 10%.

Поправка предусматривает изменение политики выплаты только "корзины абсорбции": все остальные права и льготы, положенные новым репатриантам в течение определенного срока после репатриации, останутся в силе в том числе и у тех "олим", стоимость активов которых превышает полмиллиона шекелей. Эти льготы были приняты по рекомендации Налогового управления от 2008 года, когда были введены льготы для состоятельных репатриантов, призванные сделать для них репатриацию более привлекательной и экономически выгодной.

Речь идет об освобождении от налога на пассивный доход от активов в течение 10 лет, освобождение от налога на прирост капитала за пределами Израиля (также на 10 лет), освобождение от налога на доходы от бизнеса за рубежом (в течение 10 лет), освобождение от налога на работу за рубежом (сроком на 10 лет), и конечно, таких льготах, как бесплатный ульпан, профессиональная подготовка, помощь в получении профессиональных лицензий для профессий, требующих лицензирования, сопровождение куратора министерства абсорбции, права на социальное жилье (при соответствии критериям), налоговые льготы на покупку новой квартиры и новой машины, и других льготах.

В пояснении к закону сказано, что в прошлом финансовая помощь новым репатриантам – "корзина абсорбции" – предоставлялась лишь репатриантам, прибывшим из Восточной Европы, Латинской Америки и некоторых стран Африки и Азии. В 2002 году эти правила были изменены, и с 2002 года "саль клита" выплачивалась всем новым репатриантам, вне зависимости от страны исхода.

По мнению авторов поправки, переход от "поголовной" выплаты "корзины абсорбции" на прогрессивную модель выплат адаптирует систему помощи новым репатриантам, сделав ее более эффективной для тех, кому нужна финансовая помощь, и освободив от излишних обязательств состоятельных репатриантам, которым "корзина абсорбции" не нужна.

Экономия государственного бюджета от перехода на прогрессивную систему выплаты "корзины абсорбции" относительно невелика, и составляет всего 100 миллионов шекелей в год. Она не потребует создания дополнительных ставок и была одобрена юридическим советником министерства финансов.