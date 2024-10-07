Комиссия по алие и диаспоре: евреи Германии после угроз ХАМАСа сняли мезузы со своих домов

Парламентская комиссия по алие, абсорбции и диаспоре собралась в понедельник, 7 октября, на специальное заседание по случаю годовщины резни "черной субботы". В ходе заседания поднимались такие вопросы, как резко возросший уровень антисемитизма в мире, прошедшие в знак солидарности с Израилем акции в разных странах мира и помощь, которую Израилю оказывают евреи диаспоры.

В заседании приняли участие представители еврейских общин из США, Италии, Германии, Южной Африки, Греции, Чехии, Великобритании и Аргентины. Заседание началось с минуты молчания в память о погибших 7 октября 2023 года. Председатель комиссии Одед Форер (НДИ) поблагодарил евреев диаспоры за собранные после "черной субботы" пожертвования на помощь Израилю: из разных стран мира прислали около полутора миллиардов долларов.

Он также выразил благодарность за организацию акций солидарности с Израилем, которые проходили и проходят по всему миру – в том числе и сегодня, в годовщину резни. При этом Форер отметил, что евреи диаспоры испытывают на себе резкий рост антисемитизма в мире, во многих университетах нападению подвергаются студенты-евреи. В США количество антисемитских акций выросло на 200% на фоне войны в секторе Газы.

Генеральный секретарь Еврейского агентства "Сохнут" Джош Шварц отметил, что нынешняя война имеет самые тяжелые с тридцатых годов прошлого века последствия для еврейских общин по всему миру. Параллельно с этим идет мощная мобилизация евреев диаспоры на помощь Израилю в противостоянии с врагом, и несмотря на войну, в Израиль репатриировались десятки тысяч человек.

Глава Союза еврейских общин Северной Америки Эрик Фингерхут отметил, что 7 октября в Северной Америке проходят десятки мероприятий в поддержку Израиля. "Восстановление семей и общин в Израиле займет много лет, и мы будем поддерживать вас на всем пути", – добавил он. Фингерхут подчеркнул также, что необходимо усиливать еврейские общины, позволяя им противостоять антисемитизму.

Глава еврейской общины Милана Альфонсо Сасон отметил, что после войны по всей Италии начались антисемитские акции, многие евреи обнаруживали антисемитские надписи на дверях своих домов, и еврейским общинам Италии пришлось всерьез озаботиться своей безопасностью. Представитель еврейской общины Германии раввин Авихай Аппель напомнил, что 13 октября, вскоре после "черной субботы", ХАМАС призвал объявить всемирный день террора против евреев. С того дня, по его словам, многие евреи перестали напоказ носить еврейскую символику и даже сняли мезузы со своих домов. Церемонии памяти погибших в "черную субботу" проходят в Германии параллельно с пропалестинскими демонстрациями.

Представитель еврейской общины ЮАР раввин Зеэв Гольдштейн отметил, что хотя правительство Южной Африки действовало и действует против Израиля, граждане страны, напротив, очень позитивно относятся к евреям и к Израилю. "Еврейская община в Южной Африке поддерживает ЦАХАЛ и желает вам достичь полной и безоговорочной победы в этой войне", – подчеркнул он.