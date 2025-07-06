Что нужно знать о "Шерут Леуми" – альтернативной гражданской службе в Израиле

Не все проходят службу в армии, но почти каждый может внести свой вклад в общество. "Шерут Леуми" – это возможность для тех, кто не служит в ЦАХАЛе, все же быть полезным стране, получить опыт и воспользоваться рядом льгот. Социальная активистка Татьяна Берлин, ведущая группы "Социальная и информационная помощь" в социальной сети Facebook и одноименного канала в Telegram подготовила максимально подробное объяснение, кто имеет право на участие, как устроена система, и какие существуют программы.

"Шерут Леуми" (на иврите: שירות לאומי) – это форма добровольной гражданской службы на благо общества, предназначенная для тех, кто по различным причинам не проходит службу в Армии обороны Израиля. Участники, как правило, отдают один или два года службе в таких сферах, как образование, медицина, социальное обеспечение, охрана правопорядка и другие. За время службы они получают ценный опыт и, по ее окончании, могут рассчитывать на целый ряд льгот.

Служить в "Шерут Леуми" могут граждане и постоянные резиденты Израиля, освобожденные от воинской обязанности либо не подлежащие призыву.

К основным категориям относятся:

Девушки из религиозных семей, официально освобожденные от армии по религиозным соображениям. Многие из них вместо службы в ЦАХАЛе выбирают "Шерут Леуми".

Арабы-граждане Израиля – мусульмане, христиане, а также друзы и черкесы – которые по закону не подлежат призыву. Для них участие в национальной службе полностью добровольно.

Юноши и девушки, освобожденные от армии по состоянию здоровья, семейным обстоятельствам или из соображений мировоззрения. Получившие официальное освобождение ("птор") вправе добровольно пойти на гражданскую службу.

Люди с инвалидностью и особыми потребностями, которым армейская служба не подходит. Для них предусмотрены адаптированные программы "Шерут Леуми", соответствующие их возможностям.

Представители ультраортодоксального сектора – мужчины-учащиеся йешив – могут участвовать в специальных формах гражданской службы.

Минимальный возраст добровольца – 17 лет (до 18 лет необходимо согласие родителей). Обычно службу начинают сразу после окончания школы. Максимальный возраст для начала службы – 23 года (если речь идет об одном годе службы) или 22 года (если планируется два года), чтобы завершить ее не позднее 24 лет. Для выпускников определенных учебных заведений допускается начало службы до 27 лет.

Важно понимать: "Шерут Леуми" – это не обязанность, а осознанный выбор. Государство поощряет участие в национальной службе, предоставляя ее участникам льготы, схожие с теми, что положены демобилизованным солдатам.

Основные направления и сферы службы:

Добровольцы "Шерут Леуми" работают в самых разных общественно значимых сферах, помогая восполнить нехватку кадров в системе социального обеспечения. Их вклад ценен и разнообразен.

Образование:

Волонтеры помогают в детских садах, школах и интернатах – ассистируют воспитателям и учителям, сопровождают детей с особыми потребностями, проводят занятия во внеурочное время, оказывают индивидуальную поддержку подросткам группы риска.

Здравоохранение:

Служба в больницах, поликлиниках, организациях скорой помощи – это помощь медицинскому персоналу, уход за пациентами, работа в регистратуре, сопровождение пожилых и тяжело больных людей.

Социальное обеспечение:

Добровольцы работают в учреждениях по уходу за пожилыми и людьми с инвалидностью, в центрах поддержки подростков и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в программах социальной реабилитации и адаптации. Отдельное направление – помощь новым репатриантам в центрах абсорбции и на местах.

Безопасность и правопорядок:

Существуют позиции в системе министерства внутренней безопасности – в полиции, пограничной службе, тюремной системе, а также в муниципальных программах по предотвращению насилия. Волонтеры не выполняют боевых задач, но помогают в административной работе, работе с населением и профилактике правонарушений.

Государственное управление:

Многие государственные учреждения принимают волонтеров "Шерут Леуми". Это может быть работа в судах, в отделениях "Битуах Леуми", в министерстве транспорта, в ведомствах министерства иностранных дел и других структурах, где важна поддержка в приеме граждан и организации процесса.

Экология и сельское хозяйство:

Волонтеры помогают в природоохранных организациях, проектах экологического просвещения, участвуют в сельскохозяйственных инициативах, работают в сфере противопожарной безопасности и профилактики аварий на дорогах.

Дополнительные направления:

Добровольцы участвуют в проектах в сфере культуры, молодежных движениях, работают в библиотеках, судах по делам несовершеннолетних, в муниципалитетах. Существуют программы за пределами Израиля, например, в еврейских общинах диаспоры, где волонтеры помогают в образовательных проектах и продвижении алии.

Таким образом, "Шерут Леуми" охватывает почти все гражданские направления, где важны энергия, участие и желание помогать. Каждый может выбрать сферу по интересам, возможностям и жизненным ценностям.

Организации-координаторы национальной службы

Добровольцы "Шерут Леуми" не заключают договор напрямую с местом службы. Вместо этого они проходят через специальные аккредитованные организации-координаторы. Эти некоммерческие структуры занимаются набором, распределением и сопровождением волонтеров, ведут всю бюрократию, оформляют страхование и выплаты, контролируют условия службы и отчитываются перед государством.

В Израиле действует несколько крупных координаторов национальной службы.

"Агуда ле-Шерут Леуми" - Ассоциация добровольной службы (האגודה להתנדבות). Это старейшая и крупнейшая организация, стоявшая у истоков создания всей системы "Шерут Леуми" более 40 лет назад. Принимает юношей и девушек из всех слоев общества – религиозных и светских, евреев и представителей арабского сектора. География деятельности охватывает всю страну. Волонтеры работают в сфере образования, здравоохранения, социальной помощи, экологии, обеспечении правопорядка и других областях.

Официальный сайт: sherut-leumi.co.il

"Бат Ами" (בת עמי) – организация, связанная с движением "Эмуна" через фонд "Алума". Первоначально ориентировалась на религиозных девушек, получивших освобождение от армии, но сегодня в ее рамках служат как религиозные, так и светские добровольцы, в том числе молодые люди с инвалидностью. Волонтеры "Бат Ами" работают по всей стране в сферах образования, медицины, социальной поддержки, репатриации, общественной безопасности. Организация также реализует уникальные программы: для выпускниц религиозных школ, для посланников в диаспоре (служба в еврейских школах за рубежом), а также для уязвимой молодежи, новых репатриантов и людей с ограниченными возможностями.

Официальный сайт: bat-ami.org.il

"Шломит" (שלומית) – светская общественная организация, работающая с 1993 года. Ее главная специализация – интеграция в "Шерут Леуми" молодых людей, освобожденных от армии по медицинским или иным причинам. Особое внимание уделяется созданию возможностей для волонтеров с инвалидностью (физической, сенсорной, умственной), а также для подростков из группы риска, девушек в трудной жизненной ситуации и представителей нееврейских общин – мусульман, христиан, друзов, бедуинов и черкесов. "Шломит" предлагает разнообразные направления службы: в образовании, социальной сфере, здравоохранении, помощи пожилым, репатриации и воспитательной работе.

Официальный сайт: shlomit.org.il

"Амутат ШеЛ" (עמותת ש"ל) – организация традиционной направленности. Название расшифровывается как "Шерут Леуми". Работает с волонтерами всех общин – еврейских (религиозных и светских), арабских и других. Организация активно развивает социальные и образовательные программы, проекты по охране природы, дорожной безопасности, помощи девушкам в кризисе и т.д. Добровольцы направляются в ясли, интернаты, учреждения для людей с аутизмом (при организации "АЛУТ"), дома престарелых, службы пробации, больницы, МАДА, министерства и природоохранные структуры.

Официальный сайт: shel.org.il

Таким образом, координаторы "Шерут Леуми" создают эффективную и гибкую систему, позволяющую добровольцам служить с максимальной пользой для общества и при этом получать необходимую поддержку.

Порядок поступления на службу: документы, сроки, этапы

Чтобы начать "Шерут Леуми", нужно заранее пройти процедуру регистрации. Хотя большинство волонтеров начинают службу в сентябре – в начале учебного и рабочего года, запись открыта круглый год. При наличии свободных мест приступить к службе можно в любое время. Минимальная продолжительность службы составляет 12 месяцев подряд, но многие выбирают двухлетний срок (24 месяца), чтобы получить все предусмотренные льготы.

Процедура подачи заявки включает два возможных пути, которые можно сочетать:

Через государственный портал. Управление национально-гражданской службы предлагает онлайн анкету на правительственном сайте. Кандидат указывает в ней свои данные, интересующие направления и предпочтения по организациям-координаторам. После отправки анкета направляется выбранным организациям, которые рассматривают заявку, подбирают подходящие позиции и связываются с кандидатом для дальнейших шагов.

https://www.gov.il/he/service/registration_for_national_service

Напрямую в организации. Кандидат может самостоятельно обратиться в одну или несколько координаторских организаций. На их сайтах размещены формы регистрации, а также информация о датах информационных дней. После подачи заявки организация предлагает возможные места службы, организует собеседования и помогает с оформлением.

Документы. Обязательное условие – наличие официального освобождения от службы в армии. Это может быть справка об освобождении по состоянию здоровья, по семейным или религиозным причинам ("птор"). Также понадобятся удостоверение личности, фотографии и, при необходимости, согласие родителей (для несовершеннолетних). Некоторые организации могут запросить дополнительные документы – медицинские справки, характеристики, сертификаты и дипломы.

Собеседование и распределение. Координаторская организация проводит интервью, иногда предлагает пробный день на выбранной позиции. Затем, с учетом интересов и способностей кандидата, подбирается место службы. Если кандидат и учреждение согласны, оформляется договор – доброволец получает официальный статус "митнадев ле-Шерут Леуми".

Режим службы. Обычно волонтеры служат 5 дней в неделю по 7-8 часов в день. В некоторых учреждениях возможны вечерние смены или дежурства по выходным – в таком случае предоставляются отгулы в другие дни. Есть варианты службы длительностью 18 месяцев или поэтапно: год на одном месте, затем продолжение в другом учреждении. Главное условие – не менее 12 месяцев непрерывной службы. Если доброволец завершает ее раньше, он не получает статус "прошел Шерут Леуми" и, соответственно, теряет право на льготы.

Особые форматы. Для людей с инвалидностью предусмотрены адаптированные программы с сокращенным рабочим днем, возможностью служить дольше при меньшей нагрузке или с иными послаблениями. Важно, чтобы общее количество отработанных часов соответствовало минимальному требованию.

Оплата за службу: Во время службы волонтеры "Шерут Леуми" не получают зарплату, но им ежемесячно выплачиваются суточные для покрытия повседневных расходов: питания, транспорта, личных нужд и как карманные деньги. Размер выплат варьируется в зависимости от места службы и графика, но в среднем составляет несколько сотен шекелей в месяц. Эти суммы перечисляет координаторская организация, и они не облагаются налогом.

Прерывание службы. Доброволец может прекратить службу по уважительным причинам, но для получения льгот требуется пройти как минимум 12 месяцев. В случае досрочного завершения возможно частичное признание службы, однако большинство льгот предоставляется только тем, кто полностью отслужил положенный срок.

Льготы и поддержка после службы

Добровольцы, завершившие "Шерут Леуми", официально приравниваются к демобилизованным солдатам срочной службы. Это означает, что государство предоставляет им аналогичную поддержку в начале самостоятельной жизни. Объем льгот зависит от продолжительности службы (12 или 24 месяца), однако базовый перечень включает:

Единовременное пособие ("маанак шихрур") – выплачивается через два месяца после окончания службы напрямую на банковский счет волонтера. За один год службы сумма составляет около 4 900 шекелей, за два года – примерно 9 800. Начисление происходит автоматически, без подачи заявления.

Персональный депозит ("пикадон иши") – специальный счет, куда государство перечисляет средства в награду за службу: около 7 100 шекелей за один год, около 14 300 – за два. Деньги можно использовать в течение пяти лет по целевому назначению – на обучение, жилье, открытие бизнеса и др. По истечении срока неиспользованный остаток переводится на личный счет и становится доступным без ограничений.

Льгота по взносам в "Битуах Леуми": В период службы волонтеры освобождаются от уплаты взносов в "Битуах Леуми". А прошедшие полные два года службы освобождаются от уплаты взносов на полгода после демобилизации – если не работают.

Налоговые льготы: в течение трех лет после службы предоставляются дополнительные льготные единицы при расчете подоходного налога – одна за год службы, две за два года. Чтобы воспользоваться, достаточно указать это в форме 101 при приеме на работу.

Поддержка в образовании: выпускники "Шерут Леуми" могут использовать персональный депозит на оплату учебы в вузе или колледже, прохождение подготовительных и профессиональных курсов. Существуют стипендии и субсидии: например, государство покрывает 2/3 стоимости обучения техников и инженеров. Некоторые учебные заведения предоставляют льготы при поступлении или скидки на первый год обучения.

Содействие с трудоустройством: в распоряжении выпускников: карьерные центры, консультации, ярмарки вакансий, направления на курсы. Программа "Маанак авода меудефет" предусматривает дополнительную выплату за труд в приоритетных отраслях, если волонтер после службы проработал не менее полугода, он может получить грант в размере до 9 000 шекелей.

Проезд: в период службы предоставляется бесплатный проезд на всем общественном транспорте. После окончания службы право на бесплатный проезд сохраняется еще 12 месяцев, при условии обновления профиля карты "Рав-Кав" на "мешухрар" в течение 60 дней после завершения службы.

Жилье и ипотека: выпускникам начисляется до 12% дополнительных баллов к ипотечному рейтингу – по 1% за каждый месяц службы. Это повышает шансы на получение льготного кредита на покупку жилья.

Учитывание стажа: при трудоустройстве в государственные учреждения или систему образования время службы может засчитываться как трудовой стаж. За один год службы засчитывается один год стажа. В системе образования стаж учитывается, если служба проходила именно в этой сфере.

Скидка на арнону: волонтеры имеют право на освобождение от муниципального налога на площадь до 70 м² – на период службы и до четырех месяцев после. Льгота действует как для арендаторов, так и для владельцев жилья. Необходимо подать заявление в отдел арноны местного муниципалитета с приложением копии договора и справки о службе.

Кроме этого, существуют дополнительные бонусы: скидки на занятия в кружках, на получение водительских прав, бесплатный вход в национальные парки, участие в программе скидок "Беацдаа", а также право на получение пособия по беременности и родам для девушек без накопления 10 месяцев стажа при выходе на декрет после службы.

Таким образом, прошедшие "Шерут Леуми" получают обширный социальный пакет, сопоставимый с тем, что предоставляется демобилизованным солдатам. Это отражает стремление государства справедливо поощрять вклад молодежи в развитие общества – вне зависимости от формы их службы.

Признание заслуг "Шерут Леуми": в 2024 году была учреждена ежегодная государственная церемония награждения выдающихся добровольцев национальной службы. В апреле 2024 года президент Израиля Ицхак Герцог впервые вручил почетные награды десяткам лучших волонтеров "Шерут Леуми", отметив их вклад наравне с лучшими солдатами. Этот символический шаг подчеркивает, что национальная служба занимает важное место в системе ценностей государства.

Подводя итог: базовые права и принципы участия в "Шерут Леуми" одинаковы для всех, но сама служба гибко адаптируется под нужды каждой группы. Религиозные и светские, евреи и арабы, юноши и девушки – каждый может найти свой путь, исходя из своих убеждений, способностей и жизненной ситуации. Эта открытость и индивидуальный подход делают национальную службу по-настоящему универсальным инструментом общественного участия и интеграции.