"Горячая линия" министерства социального обеспечения 118 – здесь вам помогут

Если произошло преступление, каждый израильтянин знает, что набирать нужно номер 100 – телефон полиции. Если человеку плохо, мы звоним по телефону 101 – в службу скорой помощи "Маген Давид Адом". При пожаре обращаемся в 102 – пожарно-спасательную службу.

В Израиле есть несколько телефонов, которые стоит помнить наизусть, и среди них есть еще один крайне важный номер, который надо знать и помнить всем: это телефон "горячей линии" министерства социального обеспечения – 118.

В наше время и в нашем обществе, пока все хорошо, мы звоним в основном друзьям и близким, да и то теперь чаще пишем, чем звоним. Но так бывает не всегда, и вокруг нас есть люди, которым может потребоваться социальная помощь в самых разных областях, а порой она может понадобиться и нам самим.

Телефон 118 предназначен именно для социальных проблем, консультаций и вопросов. Если необходима экстренная помощь социальных служб, или людей просто волнует вопрос об их правах и видах помощи, которые можно получить от министерства социального обеспечения, они часто просто не знают, куда и как обратиться. А ведь работники министерства способны избавить от многих трудностей, помочь, поддержать, дать совет или просто принести еды.

Вы знаете пожилого человека или инвалида, который страдает от одиночества? Ему негде провести праздники? Он недоедает? Подвергается физическому или психологическому насилию? Он оказался в беде, на фоне войны или по личным причинам? Позвоните 118.

Вы хотите помочь детям или подросткам, оказавшимся в неблагополучных социальных обстоятельствах? Позвоните 118. А может быть, помощь нужна вам? Позвоните 118. Вы не уверены, куда обратиться при различных социальных проблемах? Позвоните 118 – вам помогут и подскажут.

Не бойтесь обращаться за помощью и помогать другим. Позвоните 118. Ведь министерства и ведомства при всем желании не способны помочь в тех случаях, когда они не знают о проблеме. Поэтому они нуждаются в вашей, да, именно вашей помощи. Не будьте равнодушными, запомните этот телефон. И вместе мы сможем дойти до каждого.

Горячая линия 118 принимает звонки 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 364 дня в году (кроме Судного дня). Центр помощи при министерстве социального обеспечения работает на разных языках, включая русский.

Бывает и так, что человек прямо сейчас находится в беде социального свойства, но не может говорить из опасения или стыда перед находящимися рядом людьми – на горячую линию можно обратиться, отправив SMS на номер 050-2270118 – "тихий разговор" о домашнем насилии и помощи в экстренных ситуациях.

Это очень просто, но очень важно – помогать самым нуждающимся в помощи.