Госконтролер у "зеленой черты": "Проблемы с безопасностью здесь требуют немедленного решения"

Государственный контролер Матаниягу Энгельман посетил в понедельник, 25 ноября, населенные пункты в барьерной зоне (возле забора безопасности) в районе Эмек-Хефер, а также побывал в поселениях Мей-Ами и Магаль, которые входят в региональный совет Менаше.

Как сообщает пресс-служба госконтролера, визит был организован с целью проверить состояние безопасности в населенных пунктах, расположенных вблизи границы. Госконтролера сопровождали гендиректор его офиса Ишай Вакнин, руководитель отдела проверки системы безопасности Эйтан Дахан и другие представители Управления государственного контролера. Во время визита к госконтролеру присоединились глава совета Эмек-Хефер Галит Шауль, глава совета Менаше Илан Саде, руководители поселений и другие представители местных органов власти.

Жители района рассказали Энгельману о проблемах безопасности в поселениях, прилегающих к забору безопасности, и выразили недовольство тем, что министры правительства не выполняют своих обещаний по их решению. Госконтролер и его команда подчеркнули, в свою очередь, наличие существенных пробелов в обеспечении безопасности и нехватку бюджетного финансирования со стороны армии и государства для этого региона.

Государственный контролер Энгельман заявил: "Меня беспокоят проблемы в сфере безопасности, которые стали очевидны во время инспекции. Трагические события 7 октября выявили острые проблемы безопасности не только на севере и юге, но и в центре страны и Иерусалиме. Решение вопросов безопасности должно быть оперативным и соответствующим масштабу проблем, особенно после того, как правительство приняло решение выделить бюджеты на укрепление элементов безопасности в населенных пунктах".

Энгельман добавил, что его отчет о состоянии забора безопасности, опубликованный почти два года назад, показал, что около половины заграждения остается неэффективным в предотвращении проникновений, а ежедневно на территорию Израиля незаконно проникает около 3600 человек. По его словам, правительство и система безопасности обязаны серьезно отнестись к жалобам местных жителей, особенно после 7 октября.

"В настоящее время мы проводим мониторинг по вопросам безопасности на барьерной зоне и в районе Иерусалима. Мы детально проверим действия правительства и системы безопасности по обеспечению безопасности граждан Израиля", – пообещал госконтролер.