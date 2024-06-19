Разрешения на репатриацию из России требуют долгого ожидания, из стран Запада – выдаются моментально

Парламентская комиссия по алие, интеграции и диаспоре обсудила несоответствие в работе с потенциальными репатриантами из России и с будущими гражданами страны, прибывающими из западных стран. В частности, репатрианты из России жалуются на отмененные прямые "олимовские" рейсы, в связи с чем люди вынуждены летать с пересадками и тратить значительные суммы на билеты.

Кроме того, сам процесс ожидания разрешений на репатриацию из России занимает многие месяцы, тогда как репатрианты из западных стран получают разрешения в кратчайшие сроки. Председатель комиссии депутат Одед Форер (НДИ) отметил, что у него создалось впечатление о "планомерной политике, направленной на создание препятствий, которые сократят количество репатриантов из России в Израиль".

В соответствии с озвученными на заседании комиссии данными, с начала 2024 года в Израиль прибыли 14982 новых репатрианта, 70% из них репатриировались из России (10628 человек). "Сохнут" прогнозирует, что всего в 2024 году в Израиль репатриируются около 24 тысяч человек из России. При этом претенденты на репатриацию из России ждут собеседования в "Нативе" необоснованно долго: в ряде случаев ожидание тянется восемь месяцев.

По словам Форера, показатели репатриации из России ужасные в сравнении с потенциалом этой страны. Многомесячное ожидание не встречается больше ни в одной стране: репатрианты в западных странах получают разрешения на репатриацию в Израиль немедленно, тогда как россияне, имеющие право на репатриацию, ждут собеседований многие месяцы.

В ходе заседания была озвучена информация о том, что министерство алии и интеграции решило сократить инвестиции в страны бывшего советского блока, параллельно повысив финансирование проектов, направленных на поощрение репатриации из западных стран. Параллельно с этим Еврейское агентство "Сохнут" отменило финансирование авиабилетов для новых репатриантов, и новым репатриантам приходится подписывать специальные декларации для финансирования перелета.

Представитель "Натива" в канцелярии главы правительства Геннадий Полищук сообщил, что агентству удалось сократить очереди в большинстве отделений в странах СНГ. Он сообщил также, что около 80% заявителей получают разрешения на репатриацию, и 4%-5% получают отказ.

Представитель "Сохнута" Шимон Шамила сообщил, что Еврейское агентство делает все возможное, чтобы привлечь как можно больше репатриантов из России. Он сообщил, что с начала войны "Железные мечи" количество молодых людей, желающих репатриироваться в Израиль из России, выросло на 10%.

Представитель "Сохнута" также отметил, что подать заявку на оплату билета легко, а причиной изменений политики стал рост цен на билеты с начала войны. По словам представителя Еврейского агентства, репатрианты пользуются стыковочными рейсами из-за высоких цен на билеты, однако треть репатриантов – многодетные семьи, больные и пожилые люди – продолжат летать прямыми рейсами.