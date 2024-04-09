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Из-за иранской угрозы "Натив" приостановил работу в некоторых городах и странах

время публикации: 09 апреля 2024 г., 14:43 | последнее обновление: 09 апреля 2024 г., 14:46

Консульские проверки в отделениях агентства "Натив" в некоторых городах стран бывшего СССР временно прекращены, занявшие очередь на встречу с консулом люди получили сообщения об отмене их очереди или ее переносе на неопределенный срок.

По сообщению адвокатов, специализирующихся на сопровождении кандидатов на репатриацию, в пятницу, 5 апреля, была бессрочно приостановлена работа и прием посетителей в отделениях "Натива" в Киеве, Баку, Кишиневе, Ереване и городах России (кроме Москвы и Санкт-Петербурга), однако читатели NEWSru.co.il сообщают также об отмене очередей в Санкт-Петербурге – также на неопределенный срок.

Источники в "Нативе" подтвердили факт прекращения работы в некоторых городах из-за террористической угрозы, однако официальной публикации на эту тему агентство не инициировало. "Натив" не подтверждает и не опровергает списки представительств, чтобы не обнародовать точную информацию, которой могут воспользоваться террористы. В агентстве отмечают, что ситуация может меняться, и люди будут получать сообщения на основании оценки ситуации к моменту их очереди.

О том, как долго будет приостановлена работа отделений "Натива", информации также нет: все зависит от профессиональной оценки представителей служб безопасности. Важно отметить, что в некоторых государствах бывшего СССР отделения "Натив" продолжают работать, и кандидатам на репатриацию, чьи очереди были отменены, удалось назначить новую очередь в соседнем государстве.

В силе остается и возможность приехать в Израиль в статусе туриста, а затем начать процесс получения статуса репатрианта через МВД. Однако в таком случае важно понимать, что процесс будет длительным, и будет сопряжен со значительными финансовыми тратами.

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