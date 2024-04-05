"Битуах Леуми" увеличил минимальный срок проживания в Израиле для статуса резидента

Институт национального страхования ("Битуах Леуми") изменил срок пребывания в Израиле, не дотянув до которого, новый репатриант или вернувшийся гражданин может лишиться статуса жителя страны, однако эти изменения не были опубликованы ни на сайте "Битуах леуми", ни на портале о правах и льготах "Коль Зхут" даже на иврите. Как рассказывает адвокат Алекс Зернопольский в своем Telegram-канале, 183 расчетных дня остались в прошлом, и теперь учитывается срок в 201 день.

По сообщению адвоката, в конца января 2024 года вышел новый внутренний циркуляр "Битуах Леуми") об автоматической проверке места жительства гражданина Израиля, действие которого распространяется на новых репатриантов и на вернувшихся граждан категорий "тошав хозер", "эзрах оле" и "катин хозер".

В первый год с даты репатриации для новых репатриантов и с момента присвоения статуса "Битуах леуми" для вернувшихся граждан, происходит автоматизированная проверка системой места жительства гражданина. И по новым правилам, если гражданин не проживал в Израиле 201 день из 365 дней, система автоматически отменяет резидентство. Ранее этот срок составлял 183 дня из 365 дней: таким образом, новым репатриантам и вернувшимся гражданам необходимо прожить в Израиле на 18 дней больше, чтобы не рисковать своим статусом.

"Что такое резидентство в "Битуах Леуми" – это право пользоваться медицинской страховкой, – подчеркивает Алекс Зернопольский – Для тех, чья работа связана с длительным отсутствием в Израиле, или у кого есть иные жизненные обстоятельства, которые вынуждают гражданина проводить за границей значительное время, каждый добавленный день – это существенное измение, а их стало на 18 больше. Все нововведения 2023-2024 гг, которыми "радуют" МВД и "Битуах Леуми", усугубляют разделение граждан на правильных и не очень. Даркон – не положено, медстраховку – попробуй сохрани. И риторический вопрос – почему такие важные изменения, которые касаются тысяч израильтян, не были нигде опубликованы, ни на одном языке? На сайте Битуах Леуми и Коль Зхут везде мы можем прочитать только уже неактуальные требования. При этом расчет по этим правилам уже происходит более 2 месяцев и применяется к репатриантам и вернувшимся гражданам 2023 года и далее".

Поскольку система осуществляет постоянный контроль, отмена статуса происходит автоматически менее чем через год, при отсутствии в Израиле в течение 201 дня на момент мониторинга. Статус в системе изменится на "нерезидент" автоматически со дня репатриации/с даты возвращения. Ранее срок отмены резидентства был с даты выезда из Израиля или с момента, зафиксированного в заявлении от гражданина и принятого "Битуах Леуми". Об изменении статуса система уведомляет гражданина письмом на почтовый адрес и в личном кабинете в Битуах Леуми. Если гражданин не согласен с отменой статуса, он может подать апелляцию. Если апелляция будет принята, будет активирован автоматизированный механизм проверки на второй год. Если проверка по итогам второго года снова не покажет присутствие в Израиле более 201 дня, можно будет прибегнуть к возможности пройти проверку через сотрудника "Битуах Леуми".