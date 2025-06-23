Ваши права во время войны с Ираном: целевая страница на портале "Коль Зхут"

На портале "Коль Зхут", помогающем в реализации прав и льгот, создана целевая страница, посвященная вашим правам в период операции "Народ как лев".

На ней собраны ответы на самые распространенные вопросы, такие как процедура оформления компенсации за причиненный во время войны ущерб, права наемных работников в период закрытия рынка труда, что делать работникам жизненно важной сферы и многое другое.

Информация излагается на доступном русском языке со ссылками на соответствующие сайты, бланки и программы. Информация постоянно обновляется с учетом изменений.