x
23 июня 2025
|
последняя новость: 08:18
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 июня 2025
|
23 июня 2025
|
последняя новость: 08:18
23 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Община

Ваши права во время войны с Ираном: целевая страница на портале "Коль Зхут"

Компенсации и выплаты
Репатриация
Социальные проблемы
Война с Ираном
время публикации: 23 июня 2025 г., 06:43 | последнее обновление: 23 июня 2025 г., 06:55
Ваши права во время войны с Ираном: целевая страница на портале "Коль Зхут"

На портале "Коль Зхут", помогающем в реализации прав и льгот, создана целевая страница, посвященная вашим правам в период операции "Народ как лев".

На ней собраны ответы на самые распространенные вопросы, такие как процедура оформления компенсации за причиненный во время войны ущерб, права наемных работников в период закрытия рынка труда, что делать работникам жизненно важной сферы и многое другое.

Информация излагается на доступном русском языке со ссылками на соответствующие сайты, бланки и программы. Информация постоянно обновляется с учетом изменений.

Община
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Община // 22 июня 2025

Министерства доложили об открытии информационного портала на русском языке – но он не работает
// https://www.newsru.co.il/ // Община // 21 февраля 2025

Информационный портал "Коль Зхут" опубликовал более 2000 статей на русском языке
// https://www.newsru.co.il/ // Община // 05 апреля 2024

"Битуах Леуми" увеличил минимальный срок проживания в Израиле для статуса резидента
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 мая 2023

Портал о правах и льготах "Коль Зхут" открыл русскоязычную версию