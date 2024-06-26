Слишком образованны, меньше зарабатывают: как выглядит трудоустройство репатриантов

14,1% репатриантов, прибывающих в Израиль, затрудняются найти работу из-за того, что уровень их образования выше, чем требуют работодатели. 43,3% репатриантов, прибывших в Израиль с 2008 года, имеют высшее образование. Средняя зарплата репатриантов значительно ниже, чем средняя заработная плата уроженцев Израиля и давно репатриировавшихся. Эти данные были озвучены на заседании комиссии Кнессета по алие, интеграции и диаспоре, в ходе которого рассматривались проблемы новых репатриантов на рынке труда Израиля.

На заседании были представлены результаты исследования, проведенного "Форумом Арлозоров" в сотрудничестве с отделом репатриантов в "Гистадруте", среди новых репатриантов 14,1% сталкиваются с тем, что они слишком образованны для работы, которую выполняют – для сравнения, среди уроженцев страны с такой проблемой сталкиваются 8,7% работников. Средняя зарплата репатриантов (по данным на 2021 год) составляла 8523 шекеля в месяц, тогда как средняя зарплата уроженцев страны составляла в этот период 12848 шекелей.

Представитель "Гистадрута" Алекс Миллер в ходе заседания заявил, что в Израиле существует дискриминация репатриантов: они мало зарабатывают при хорошем образовании и с трудом устраиваются на хорошие рабочие места. Из-за низких доходов многие репатрианты живут на периферии, и из-за войны они потеряли и это жилье. "Репатрианты чувствуют, что их плохо принимают в Израиле, и с финансовой точки зрения, и с социальной", – подчеркнул Миллер.

По мнению доктора Эяля Бар-Хаима из "Форума Арлозоров", Израиль растрачивает человеческий капитал. Репатриантам последних десятилетий сложно интегрироваться на рабочие места, соответствующие их образованию, в то время как нынешняя алия еще лучше образована, чем Большая алия: если среди репатриантов 1999-1995 годов лишь 29,1% имели высшее образование, то среди репатриировавшихся с 2008 года по настоящее время этот показатель достигает 43,3%. При этом репатрианту, получившему диплом за рубежом, сложнее найти работу в Израиле, чем тем, кто получил образование после репатриации.

Представительница министерства алии и интеграции Клаудиа Кац признала наличие проблемы. Она сообщила, что ведомство проводит ярмарки трудоустройства для репатриантов, но помимо разницы в зарплатах, существует проблема подтверждения полученных за рубежом дипломов: 11 тысяч человек ждут признания Израилем их высшего образования, полученного в стране исхода.

Председатель комиссии по алие и интеграции Одед Форер (НДИ) признал, что такая огромная цифра его поразила. Он попросил предоставить комиссии данные о распределении репатриантов с высшим образованием по странам и сфере занятости. "Безусловно, государство должно использовать такой потенциал", – подчеркнул он. Форер пообещал провести заседание по вопросу длительного ожидания подтверждения полученного за рубежом образования израильскими профильными ведомствами.