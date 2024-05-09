"Проект Чубайса" в Тель-Авивском университете: структура, состав участников, сомнительные заявления

2 мая Тель-Авивский университет объявил о начале работы Центра российских исследований, инициатором создания которого является Анатолий Чубайс. Несмотря на то, что о создании этого института Чубайсом стало известно еще в феврале, когда об этом писала газета "Гаарец", официальное сообщение было опубликовано университетом только в мае. Источники Newsru.co.il в ТАУ утверждают, что узнали о запуске проекта из публикаций СМИ.

Следует отметить, что в ТАУ уже действует один институт исследования России – Институт Каммингса, но, как говорят источники нашей редакции в университете, этот исследовательский центр уже несколько лет испытывает серьезные затруднения с финансированием. В пресс-службе университета заявляют, что Институт Каммингса сосредоточен на изучении истории России, тогда как новый центр будет "пытаться понять будущее России".

Пытаться понять будущее России, согласно информации на сайте самого университета, будут в этом Центре российских исследований литературовед и бывший профессор Высшей школы экономики Александр Архангельский, политолог из Берлинского центра Карнеги Александр Баунов, бывший декан социологического факультета Московской школы социальных и экономических наук Виктор Вахштайн и заместитель главного редактора ИД "Коммерсант" Дмитрий Бутрин. Возглавлять центр будет декан факультета общественных наук ТАУ профессор Итай Санд.

Ранее профессор Санд и пресс-служба ТАУ утверждали, что академическую деятельность в рамках нового центра будут осуществлять только штатные научные сотрудники университета. Редакция Newsru.co.il обратилась в университет за разъяснениями. Нам заявили, что в настоящий момент университет набирает кадры в центр исследований из штатных сотрудников ТАУ. Согласно сообщению университета, набор уже заканчивается, и в исследовательском центре будут работать десять штатных сотрудников учебного заведения. Что касается исследователей, заявленных на сайте университета, то все они будут наняты в университет в рамках инициативы "Ученые-репатрианты".

Данное заявление пресс-службы Тель-Авивского университета вызывает большие сомнения. Тем не менее, пресс-служба университета на этом заявлении настаивает. Дело в том, что получить статус ученого-репатрианта можно, и название говорит само за себя, только будучи репатриантом (или вернувшимся гражданином – "тошав хозер"). Еще один вариант – подать заявку на репатриацию и еще в стране исхода попытаться оформить такой статус через Сохнут, а потом приехать в Израиль уже в этом статусе. Однако, как показала наша проверка, только у троих из четверых вышеназванных исследователей есть израильское гражданство и только двое проживают в Израиле (причем один из этих двоих израильтян, Дмитрий Бутрин, хоть и получил гражданство в 2014 году, до недавнего времени проживал и работал в России, и до сих пор, по крайней мере, формально, числится заместителем главного редактора ИД "Коммерсант"). Также отметим, что не все указанные исследователи соответствуют академическим критериям, установленным Советом по высшему образованию Израиля для получения статуса ученого-репатрианта.

Что касается исследовательского состава центра, то информация о том, что университет набирает в него десять штатных сотрудников, прошла как мимо сотрудников Тель-Авивского университета (так заявили три источника в ТАУ нашему корреспонденту), так и мимо Анатолия Чубайса и его группы исследователей. Сам Чубайс отказался от комментариев для Newsru.co.il, но предложил нашему корреспонденту связаться с Дмитрием Бутриным, который, как уточнил Чубайс, отвечает в Центре российских исследований за связь со СМИ.

В беседе с нашей редакцией Бутрин сообщил, что в настоящий момент исследовательская группа не планирует расширять состав, однако не исключил, что это может произойти в дальнейшем.

Дмитрий Бутрин, как ранее Чубайс, а также пресс-служба ТАУ, отказался отвечать на вопрос о том, кто будет финансировать работу Центра российских исследований. Он заявил следующее: "Фандрайзингом занимается Анатолий Борисович, а остальное меня не интересует. Есть в научных исследованиях проблема заказчика. Если я буду знать, кто спонсор, я буду думать, что ему нужно, а мне про это думать не надо, я должен думать о своих исследовательских задачах".

Еще один из сотрудников центра уточнил, что в числе спонсоров нет лиц под западными санкциями.

Что касается участия в работе Центра российских исследований самого Анатолия Чубайса, то, согласно заявлению Бутрина, он "принимает активное участие в наших семинарах и обсуждениях, и это всегда очень интересно".

Материал подготовила Алла Гаврилова