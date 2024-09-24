11 тысяч репатриантов ждут подтверждения дипломов: в соответствующем отделе работают четверо

Парламентская комиссия по вопросам алии, абсорбции и диаспоры в очередной раз обсудила проблему чрезмерного ожидания подтверждения в Израиле полученных за рубежом дипломов: многие репатрианты отчаиваются и покидают страну, не дождавшись сертификации своего высшего образования.

На заседании были озвучены цифры, которые позволяют понять масштаб проблемы: завершения процедуры оценки полученной за рубежом академической степени ожидают около 11 тысяч репатриантов, в том числе 8,5 тысяч выходцев из России и Украины. Но в отделе по оценке зарубежных дипломов работают всего четыре человека, и продолжительность рассмотрения запросов доходит до полутора лет.

На заседании комиссии присутствовали репатрианты, столкнувшиеся с длительным ожиданием: из-за отсутствия подтвержденного диплома они не могут найти работу по профессии, не получают положенных за высшее образование льгот и доплат, за время ожидания теряют квалификацию и рабочие навыки. В этом время Израиль задыхается от дефицита квалифицированных кадров – но из-за волокиты специалисты и работодатели попросту не могут найти друг друга.

Председатель комиссии Одед Форер (НДИ), резюмируя заседание, подчеркнул, что облегчение процесса подтверждения дипломов репатриантов должно стать одной из приоритетных задач министерства алии и интеграции, и попросил хотя бы временно выделить дополнительных сотрудников на выполнение этой важной задачи.