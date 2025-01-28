Глава МВД распорядился облегчить получение статуса в Израиле родителям солдат

Министр внутренних дел Моше Арбель отдал распоряжение облегчить процесс получение статуса в Израиле для родителей военнослужащих. Это решение было принято после вмешательства парламентской комиссии по алие, абсорбции и диаспоре, председатель которой Одед Форер (НДИ) после ряда заседаний по этой проблеме подал официальный запрос в МВД.

По данным Управления народонаселения и миграции, в период с 2019 по 2024 годы были поданы 295 запросов о предоставлении статуса родителям военнослужащих в соответствии с установленной законом для них процедурой. 232 просьбы были одобрены, 63 просьбы МВД отклонило.

В ЦАХАЛе отмечают, что армия не оказывает помощи в данной процедуре солдатам, чьи родители должны подавать соответствующие заявки. По словам представителей ЦАХАЛа, данный вопрос находится в ведении МВД, а не в ведении армии, и ЦАХАЛ не располагает данными о статусе родителей призывников. Если МВД предоставит такие данные, армия сможет помогать своим солдатам индивидуально.

После вмешательства комиссии в МВД изменили внутреннюю инструкцию, которая упорядочивает предоставление статуса родителям солдат. В соответствии с этими изменениями, родители смогут подавать заявку на предоставление статуса в Израиле после того, как их ребенок прослужит в армии 12 месяцев. Они также смогут подавать запросы после демобилизации сына или дочери из армии.

Представительница Управления народонаселения и миграции Ронит Элиан отметила, что родители с временным статусом в Израиле также смогут подавать запросы о предоставлении им постоянного статуса, и уверила, что в отделениях МВД на местах инструкции известны.