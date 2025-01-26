257 переживших Холокост жителей Израиля преодолели столетний рубеж

В преддверии Международного дня памяти жертв Холокоста, который отмечается 27 января в день освобождения лагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцима), министерство благосостояния и социального обеспечения Израиля опубликовало данные о выживших в Холокосте по стране.

На сегодняшний день в Израиле проживают 123715 переживших Холокост, тогда как год назад их было 136989. Согласно данным Управления по правам переживших Холокост, более 13 тысяч из них ушли из жизни за прошедший год.

В начале войны "Железные мечи" министерство благосостояния совместно с Управлением тыла эвакуировало сотни выживших в Холокосте из населенных пунктов на юге и севере страны. За последний год сотрудники министерства помогли 282 из них вернуться в свои дома: 235 в южных районах и 47 в северных. В город Сдерот вернулись 168 переживших Холокост, которые покинули Сдерот во время войны; в региональный совет Эшколь – 44; в Сдот-Негев – 29. На севере больше всего вернулись в поселение Шломи – 33 человека.

Средний возраст выживших в Холокосте, получающих услуги министерства, составляет 88 лет, при этом 257 из них старше 100 лет.

В 2024 году министерство социального обеспечения Израиля выделило 60 миллионов шекелей на услуги и программы для выживших в Холокосте, в которых приняли участие 42253 человека. С 2022 года правила финансирования услуг для выживших в Холокосте были сделаны более гибкими, чтобы все муниципалитеты, где проживают такие люди, могли предоставлять им услуги, соответствующие их нуждам, из общего перечня социальных услуг. Министерство действует на основании решений правительства, которые предусматривают выделение бюджетов для министерства и других правительственных учреждений. Кроме того, ежегодно выделяется дополнительный бюджет министерства для предоставления необходимых услуг.

Основные программы и услуги, которые Министерство социального обеспечения Израиля предоставляет для выживших в Холокосте:

Клубы "Мофет": Социальные клубы, предлагающие питание, социальные мероприятия и транспорт для участников. Их цель – повысить качество жизни переживших Холокост и обеспечить продовольственную безопасность. Клубы работают три дня в неделю по пять часов в день. В каждом клубе примерно 35 участников, всего насчитывается 135 таких клубов по всей стране.

Поддерживающие сообщества: Программа предоставляет пакет услуг, создающий сеть личной безопасности для пожилых граждан, позволяя им оставаться дома в своей общине. Услуги включают помощь в ремонте и обслуживании жилья, тревожную кнопку, субсидированные медицинские услуги, круглосуточную связь, социальные и культурные мероприятия, помощь в повседневных делах, консультации, информационные услуги и многое другое. Услуги почти полностью финансируются министерством, при этом личный взнос выжившего в Холокосте составляет символические 25 шекелей в месяц, местные власти не участвуют в финансировании.

Материальная помощь и особые потребности: Министерство предоставляет индивидуальную материальную помощь, включая стоматологическое лечение, приобретение слуховых аппаратов, оптических устройств и многое другое. С 2020 года расширены критерии помощи: включены такие направления, как оборудование для создания комфортных условий проживания, преодоление одиночества и другие.

Социальные клубы "Кафе Европа": Специальные клубы для выживших в Холокосте, служащие им вторым домом. Это место, где участники могут праздновать, радоваться и делиться своими чувствами с другими. Обычно такие клубы работают один-два раза в неделю в вечерние часы и дополняют другие предоставляемые услуги. В настоящее время функционирует 111 таких клубов по всей стране.

Дополнительные программы и услуги, предоставляемые Министерством социального обеспечения Израиля для выживших в Холокосте:

"Пакет помощи на дому для переживших Холокост": Программа предназначена для людей, которые прикованы к дому по разным причинам (физическим, психологическим и др.). В рамках программы работают координатор, волонтёры и специалисты из разных областей. Координатор выявляет нуждающихся и подбирает для них индивидуальный набор услуг. Услуги включают:

- Социальные мероприятия с визитами волонтёров.

- Организацию досуга и занятий, включая гимнастику на дому.

- Запись воспоминаний.

- Помощь в реализации прав.

Удалённая помощь: министерство делает акцент на использовании современных технологий для уменьшения одиночества среди пожилых людей и выживших в Холокосте. Программа использует цифровую двустороннюю коммуникационную систему для дистанционной связи. Среди целей этой программы – улучшение качества жизни этих людей, живущих в обществе, снижение одиночества и повышение чувства принадлежности, пропаганда здорового образа жизни и повышение цифровой грамотности.

"Тёплые дома": Программа, объединяющая небольшие группы людей, проживающих близко друг к другу. Группы собираются в частных домах и создают сеть социальной поддержки, а также возможность для участия в важных мероприятиях досуга.

Дополнительные инициативы: министерство также поддерживает и финансирует программы, направленные на снижение одиночества в выходные дни, организацию мероприятий и инициативы местных органов власти. В частности, речь идет о таких проектах, как запись историй жизни, театры со свидетельствами о прошлом, фотопроекты.

Эти программы призваны улучшить качество жизни выживших в Холокосте и обеспечить их интеграцию в общество.

Материал предоставлен пресс-службой министерства благосостояния и социального обеспечения Израиля