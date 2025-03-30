Подан Основной закон, ограничивающий иммиграцию в Израиль не по Закону о возвращении

Проект Основного закона об иммиграции, предложенный депутатами Симхой Ротманом ("Ционут Датит"), Амиром Оханой ("Ликуд"), Иноном Азулаем (ШАС), Ицхаком Пиндрусом ("Яадут а-Тора") и министрами Бецалелем Смотричем ("Ционут Датит") и Амихаем Шикли ("Ликуд"), был одобрен Кнессетом в предварительном чтении. Речь идет о крайне серьезном Основном законе, который будет регулировать въезд в Израиль, получение статуса, депортацию, отказ в предоставлении гражданства и лишение гражданства.

Этот закон определяет Эрец Исраэль как историческую родину еврейского народа, на которой было создано Государство Израиль, являющееся национальным государством еврейского народа, где он реализует свое естественное, культурное и историческое право на самоопределение.

Целью закона названо установление положений относительно въезда в Израиль, иммиграции, получение в Израиле статуса и гражданства, а также обеспечение иммиграционной политики, защищающей уникальное право еврейского народа на самоопределение в Государстве Израиль и сохраняющей суверенитет и безопасность Израиля.

Речь идет об Основном законе – то есть, он будет иметь приоритет над другими законами и подзаконными актами, и в случае разночтений ситуацию будут трактовать в пользу Основного закона.

Проект Основного закона об иммиграции предусматривает введение максимальной годовой квоты получателей статуса в Израиле – под статусом понимается гражданство, виза или разрешение, по которому лица, не являющиеся гражданами или постоянными жителями Израиля, имеют право находиться в Израиле в течение срока, превышающего один год.

Закон также предусматривает дефолтное запрещение в предоставлении статуса в Израиле лицам, въехавшим в Израиль или находившимся на территории государства в течение периода, превышающего три месяца в нарушение закона. На лиц, имеющих право на репатриацию в Израиль в соответствии с Законом о возвращении, вышеназванные положения не распространяются.

Проект Основного закона об иммиграции предусматривает ряд очень жестких ограничений: прежде всего, лицо, не являющееся гражданином или постоянным жителем Израиля, не будет иметь права обращаться в суд относительно въезда в Израиль (в случае запрета на въезд, – прим. ред.). Это правило не будет распространяться на тех, кто имеет право на законный статус в Израиле, и на тех, кто имеет право на репатриацию по Закону о возвращении. В пояснении к законопроекту, тем не менее, указано, что постоянный житель Израиля или гражданин Израиля смогут обратиться в суд по делу желающего въехать.

Проект Основного закона об иммиграции указывает, что законом будут установлены положения относительно предотвращения въезда в Израиль, а также дает правительству полномочия (с одобрения Кнессета) запрещать предоставление гражданам или жителям тех или иных стран и регионов статуса или вида на жительство в Израиле.

Проект Основного закона об иммиграции упорядочивает принцип выдворения из Израиля тех, кто незаконно въехал на территорию государства или находится в Израиле в нарушение закона. Предусмотрено законодательное введение ограничений на передвижение нелегалов теми или иными географическими районами или определенным временем; ограничений на работу в Израиле в тех или иных географических районах или в той или иной сфере занятости. Деньги из любого источника, положенные нелегалу, положением закона будут передаваться в доверительное управление Государству Израиль и будут возвращены владельцу только после того, как он покинет Израиль.

Проект Основного закона об иммиграции прямым текстом указывает, что нелегально прибывающий не будет иметь прав на те же услуги, на которые имеют право обладатели статуса в Израиле.

В пояснении к проекту закона указано, что в течение последних двух десятилетий Израиль сталкивается с постоянными волнами иммигрантов и инфильтрантов, но несмотря на широкий масштаб проблемы, политика Государства Израиль в отношении иммиграции и въезда до сих пор не определена. Проект Основного закона об иммиграции предлагает введение квоты на предоставление статуса в Израиле, которая будет определяться сроком на год. До определения годовой квоты статус будет предоставляться лишь в особых случаях, которые будут определены законом.

Таким образом, проект Основного закона об иммиграции (в его нынешнем виде) будет распространяться, среди прочего, на членов семьи израильтян, не имеющих права на репатриацию по Закону о возвращении – престарелых родителей, так называемое "четвертое поколение" (правнуков евреев), жен и мужей граждан Израиля, и т.п., все они будут подпадать под "ежегодную квоту". Отдельный риск связан и с гражданами Украины, которые находятся в Израиле в рамках временной защиты в связи с войной в Украине.

Как подчеркивает в своем телеграм-канале председатель комиссии по алие при Палате адвокатов Израиля Алекс Зернопольский, условие о ежегодной квоте будет невозможно опротестовать в судебном порядке. "Такой Основной Закон не только ограничит нелегальных мигрантов в перемещении по территории страны, но и позволит разработать законодательство, предусматривающее тюремное заключение в течение всего срока пребывания в Израиле", – указывает Зернопольский.

Он также подчеркивает, что проект закона имеет широкую поддержку, что оставляет мало шансов на то, что закон не будет принят. "Если вы раздумываете над стартом процесса СтуПро, легализацией пожилого родителя, переездом на постоянное место жительства детей четвертого поколения, детей супругов от прошлых отношений и других членов семьи на гуманитарных основаниях, самое время ускорить свои шаги", – подчеркивает адвокат.