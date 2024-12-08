Глава МВД Моше Арбель предоставил гражданство Израиля матери и брату погибшего в Газе Элишая Юнга

Министр внутренних Дел Моше Арбель утвердил предоставление гражданства Израиля матери и брату погибшего сержанта бронетанковых войск Элишая Юнга, который пал в бою с террористами в Джальджулии в октябре текущего года.

Юнг стал первым погибшим воином ЦАХАЛа из общины "Ивриим" – небольшой религиозной группы чернокожих евреев, потомков афроамериканских иммигрантов из Иллинойса, которые в конце 1960-х годов прибыли в Израиль.

Большинство "ивриим", насчитывающей свыше 2000 человек, проживают в общине в Димоне, небольшие группы проживают в Араде, Тверии и Мицпе-Рамоне. Некоторые из них считают себя евреями, но основной иудаизм не считает их таковыми.

"Ивриим" строит свой образ жизни на собственной интерпретации Торы. Как и караимы, они не принимают раввинской традиции. "Ивриим" придерживаются веганства и полигамных браков, их образ жизни характеризуется взаимной помощью.

Около десяти лет назад, будучи министром внутренних дел, Гидеон Саар принял решение, урегулировавшее статус служащих в ЦАХАЛе членов общины "Ивриим" и их семей. Согласно этому решению, военнослужащие ЦАХАЛа и их семьи имеют право подать заявление на получение гражданства по истечении 18 месяцев со дня призыва. Однако с момента призыва Элишая не прошло 18 месяцев.

Саар обратился к министру внутренних дел с просьбой рассмотреть возможность предоставления близким сержанта Элишая Юнга израильского гражданства. "Семья Юнга понесла самую тяжелую утрату во имя безопасности государства, – объяснил свое обращение Гидеон Саар. – Было бы справедливо предоставить израильское гражданство его семье".