Израильтянам блокируют аккаунты в WhatsApp: как обезопасить себя

В израильском сегменте Facebook всё чаще появляются сообщения от людей, чьи аккаунты в WhatsApp были заблокированы из-за действий анти-израильских зарубежных групп. Схема выглядит так: незнакомый человек добавляет потенциальных жертв в группу WhatsApp, где затем публикуется незаконный контент – порнография, наркотики, мошенничество с криптовалютой.

После этого организаторы подают жалобу на группу, что приводит к её закрытию, а аккаунты всех участников блокируются. В результате многие израильтяне теряют доступ к популярному мессенджеру.

Чтобы не попасть в подобную ситуацию, измените настройки конфиденциальности для групп: Откройте "Настройки". Перейдите в раздел "Конфиденциальность" > "Группы". Выберите "Мои контакты". Теперь только ваши контакты из телефонной книги смогут добавлять вас в группы.

Если администратор группы, которого нет в ваших контактах, попытается добавить вас, он получит уведомление о том, что не может этого сделать. В таком случае ему предложат отправить вам личное приглашение, на которое у вас будет три дня для принятия, после чего оно станет недействительным.