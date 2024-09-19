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Израиль

Управление кибербезопасности: ночная рассылка "пугающих" сообщений была организована Ираном и "Хизбаллой"

время публикации: 19 сентября 2024 г., 18:45 | последнее обновление: 19 сентября 2024 г., 18:45
Управление кибербезопасности: ночная рассылка "пугающих" сообщений была организована Ираном и "Хизбаллой"
AP Photo/Damian Dovarganes

В ночь 19 сентября многие израильтяне получили текстовые сообщения от неизвестного отправителя. В некоторых из сообщений содержались угрозы, в других – от имени Управления тылом рекомендовалось немедленно укрыться в бомбоубежище.

Радиостанция "Кан Бет" передала в вечернем выпуске новостей, что Национальное управление кибербезопасности завершило расследование инцидента, и сообщило, что за массовой рассылкой сообщений стоят Иран и "Хизбалла".

Сайт "Мако" написал, что в ходе расследования выяснилось, что за ночь было отправлено около 5 миллионов текстовых сообщений израильтянам. В сообщениях содержались ссылки, которые спустя короткое время стали неактивными.

По предварительным данным, хакерам удалось взломать компьютеры израильской коммерческой компании, предлагающей услуги массовой рассылки сообщений.

Управление кибербезопасности напоминает населению о необходимости соблюдать осторожность, не открывать подозрительные письма или сообщения, не переходить по содержащимся в них ссылкам. Также рекомендуется заблокировать номер отправителя сообщения, и сообщить о фишинге по телефону 119.

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