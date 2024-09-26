Осторожно, фишинг! Мошенники обещают "военную" выплату от "Битуах Леуми"

Институт национального страхования сообщает об очередной попытке мошенничества с использованием символики "Битуах Леуми" и якобы от его имени. Израильтянам приходит сообщение, в котором утверждается, что в связи с продолжением войны им якобы положена финансовая помощь в размере 6000 шекелей, для получения которой необходимо заполнить специальную онлайн-форму.

Обратите внимание: это обращение обезличенное, мошенники обращаются "дорогой гражданин", и онлайн-форма, оформленная под дизайн сайта "Битуах Леуми", на самом деле собирает личные данные для злоумышленников.

Ни в коем случае нельзя вводить личные данные, включая номера кредитной карты и данные банковского счета, на непроверенных сайтах. Сайты израильских государственных организаций всегда размещаются на официальном государственном домене gov.il – и адреса других сайтов, даже использующие те же буквы, что и настоящие сайты, но расположенные в других доменных зонах – *.com, *net, *org и любых других не являются государственными.

Если к вам обратились от имени "Битуах Леуми" или других государственных организаций, и вы сомневаетесь в истинности обращения, всегда проверяйте, самостоятельно связавшись с данной организацией по официальным каналам.