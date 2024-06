Барбра Стрейзанд призвала к немедленному освобождению похищенных израильтян

Photo by Evan Agostini/Invision/AP, File

Через шесть дней после получения премии "Берешит" американская певица и актриса Барбра Стрейзанд в своем Х-блоге призвала к немедленному освобождению похищенных израильтян.

"Само собой разумеется, что заложники страдают и должны быть освобождены немедленно. Есть еще дополнительный ужас для похищенных женщин. То, что им приходится переносить сексуальное насилие, должно быть, как заявлено ООН, "ясно и понятно" для всех. Это требует однозначного осуждения", - написала она, прикрепив к посту ссылку на интервью Амит Сусаны, освобожденной из плена ХАМАСа, изданию The New York Times.

Это не первое выступление Барбры Стрейзанд в поддержку Израиля после начала войны. 17 апреля она сообщила, что в ответ на рост антисемитизма в мире она записала новую песню, которая прозвучит в сериале "Татуировщик из Освенцима" (The Tattooist of Auschwitz). По словам Стрейзанд, "песня Love Will Survive – это способ вспомнить шесть миллионов душ, которые погибли менее 80 лет назад, а также сказать, что даже в самые мрачные времена сила любви способна восторжествовать и выстоять".