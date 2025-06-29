Как устроена система "русского мошенничества" изнутри: разговор с "партизаном"

Моего собеседника я представлю как Ф. Не в моих правилах и не в правилах Newsru.co.il публиковать интервью с анонимными источниками, но в данном случае есть реальные причины опасаться за безопасность и жизнь человека, который согласился поговорить со мной об одном из самых болезненных и безнадежных явлений в жизни русскоязычной общины – а именно, о телефонном мошенничестве. Мой собеседник специализируется в кибербезопасности и занимается изучением так называемого "русского мошенничества".

Публикацию подготовила Елена Пепел.

Наш разговор начался по заученной схеме – звонок с незнакомого номера, прямое обращение по имени, мой ставший уже машинальным переход на иврит. Звонки мошенников стали привычной, как комары, обыденностью в Израиле, все мы знаем, что основная часть этих звонков поступают из-за границы, и требование говорить на иврите обрубает попытки "Дмитриев, Алексов и Викторий" помочь нам расстаться с нашими деньгами.

В этом случае схема сломалась: мой собеседник тоже перешел на свободный иврит, и в ходе дальнейшего разговора выяснилось, что к мошенникам он имеет, скажем так, противоположное отношение. А именно – он их отслеживает, сдает властям, и в большинстве случаев, увы, наблюдает абсолютную беспомощность этих самых властей. В полиции называют его действия "партизанщиной", но давайте не будем обманываться: когда официальная система не работает, "партизанщина" бывает по-своему эффективна.

Начнем по порядку. Ф. позвонил мне после публикации интервью руководителя киберотдела министерства связи Зоара Бен Давида, заявил, что введенные министерством ограничения "не сработают", весьма аргументированно это объяснил, после чего мы договорились о подробном интервью – и не во время анонимного телефонного звонка.

Проблему телефонного мошенничества Ф. изучает несколько лет с профессиональной точки зрения: он специалист по кибербезопасности, и деятельность кибермошенников – это его научный интерес. "Я наблюдаю за развитием этого явления в динамике, постоянно нахожусь в интеракции с мошенниками, с жертвами, наблюдаю за ходом изменений, разрабатываю способы борьбы с этими видами мошенничества", – рассказал он. – У меня список предложений, как надо с этим бороться, и в принципе, не все безнадежно".

Вершина пирамиды – колл-центры, "продающие" историю

По словам моего собеседника, большинство "работающих на Израиль" мошенников "сидят в Украине". "Есть немножко еще и в других странах, но процентов 80 сидят в Украине. Им все равно, на какую страну работать – они звонят туда, откуда у них есть базы телефонов, где говорят на том языке, на котором сотрудники могут вести разговор, и откуда существует канал вывода денег. Вот это три главные составляющие, – рассказал Ф. – При этом надо понимать: они не настроены против Израиля, не имеют что-либо против израильтян, это чисто "бизнес". Точно так же они работают против стран Балтии или против Чехии. Они строят в Украине свой офис, нанимают людей, у них очень сильные специалисты по набору персонала, они чуть ли не на улице хватают людей, потому что у них дефицит кадров, и они хотят расширять бизнес".

Откуда у моего собеседника такие познания? Он "изучает вопрос", и изучает его очень активно. Так сложилось, что Израиль – очень прибыльное направление для телефонных мошенников: у нас большое количество русскоговорящих граждан, причем от стереотипа "на удочку мошенников попадаются только старики" давно пора отвыкать, мошенничество быстро расширяется, переходит в новые формы и переориентируется на другие возрастные группы, – об этом мы поговорим далее. Израильских граждан можно "развести" на очень серьезные суммы. Израильская система защиты жертв, скажем так, не совершенна. Поэтому "бизнес" приносит огромные прибыли, он растет, и мошенники готовы в это развитие инвестировать. Для общения со свободно владеющими ивритом "клиентами" нужны специалисты, которые сумеют не бросить трубку, когда их "цель" перешла на иврит. И что делают мошенники? Правильно, они ищут новых людей – со знанием иностранных языков, в нашем случае – со знанием иврита.

"Это целая процедура. Я несколько раз внедрялся к ним в качестве кандидата в работники", – рассказывает Ф., признавая, что до окончательного устройства на работу он не доходил. Работать на телефоне у мошенников можно только из офиса, и правила найма весьма серьезные и строгие. Он рассказал о процессе отбора: вначале все общение идет по телефону и по мессенджерам, проводится собеседование с руководителем отдела кадров, с владельцем компании, затем назначается личная встреча (конечно же, не в Израиле) и проверка на детекторе лжи (да, настолько серьезно). Ф. дошел до этих этапов, внедряться в эту систему глубже – не имея за собой поддержки в виде серьезной правоохранительной структуры, – было бы неосмотрительно. Но давайте задумаемся об этом: если "исследователь телефонного мошенничества" может провести такую операцию, почему это не делает полиция? Почему максимальные успехи, о которых мы слышим – это поимка пешек-курьеров? Позднее мы коснемся и этого.

Насколько, если можно так выразиться, мошеннический бизнес законен? Сложно не заметить, когда в городе создается офис, набираются люди, как-то это все оформляется, каким-то образом взаимодействует и с властями (в нашем случае – с украинскими), и с налоговыми структурами. Не может же весь этот механизм работать незаконно? Не может, и не работает. Он работает "под прикрытием". "Они могут быть зарегистрированы на какое-то юридическое лицо, как фирма, оказывающая консалтинговые услуги, маркетинговый центр, что-то в этом роде. Но понятно, что это не настоящий законный бизнес, и люди, которые там работают, получают зарплаты неофициально, не через платежную ведомость", – рассказывает Ф.

По его словам, самое важное в таком офисе – его техническая инфраструктура. У них существуют компьютерные системы, трудятся разработчики, разрабатывающие и продающие эти системы. Крайне важен бесперебойный и качественный интернет, покупается генератор для бесперебойного электроснабжения: "И как обычный офис: люди сидят в офисе, у них компьютеры, телефония. Но в конечном итоге схема такова: сидит сотрудник и делает звонок. Первый звонок – это так называемый "холодный звонок", или sales – сотрудник должен "продать" историю, зацепить клиента".

Партнеры – фирмы, собирающие базы данных клиентов

Откуда же берутся номера, по которым эти "продажники" обзванивают людей? У мошеннических центров целые базы телефонных номеров, так называемые "серые" базы. Один из вариантов пополнения таких баз – это мошенническая реклама. Наверняка вы видели в социальных сетях видеоролики со знаменитостями, рассказывающими о "прекрасных и легких способах заработка", или же рекламу от имени израильских государственных структур, в которой сообщается о якобы положенных вам компенсациях или выплатах. Клик на эту рекламу ведет на страницу "лендинг", где вы должны оставить свои личные данные – как правило, это номер телефона, имя и фамилия, иногда электронная почта. Это один из вариантов получения данных клиента, который достаточно легковерен, чтобы пожелать легкого заработка или позволить "государству" (компании Facebook, владельцу концерна Google, владелице банка "Апоалим", министерству алии и интеграции – список организаций, от имени которых делается мошенническая реклама, постоянно растет) дать им деньги просто так. Потому что они русскоязычные израильтяне, и им нужны деньги.

Самостоятельно оставивший свои данные человек считается наиболее качественным контактом, это "активное привлечение" – соответственно, такие базы более эффективны для мошенников, поскольку процент людей, которым удалось "продать" историю – будь то "инвестиционный бот", "оформление компенсации за войну" и что угодно другое, включая "у вас сломался интернет" – в таких базах будет больше. Можно сказать, что оставивший свои данные человек уже прошел первый экзамен на доступность и доверчивость. Эти базы составляет и публикует рекламу в социальных сетях и на сайтах сторонняя компания, или "партнерская". Это отдельный вид специализации. И конечно, одна такая компания может работать со множеством колл-центров и продавать одну и ту же базу многократно.

Еще мошеннические колл-центры используют базы, которые в свое время "утекли" из той или иной организации, государственной или частной. В свое время так "утекла" база социальной сети Facebook, и номера телефонов пользователей, которые вводятся для идентификации на тех или иных сайтах или для двухступенчатой идентификации в самой сети указаны в этой базе вместе с именем пользователя. "Когда мне звонят и называют меня определенным именем, а это имя, под которым я записан в Facebook – я понимаю, откуда именно данные", – объясняет Ф. Я, в свою очередь, рассказала, что при подготовке статьи о мошенничестве по сценарию "инвестиционного бота" оставила вымышленное имя, и получаю звонки практически ежедневно. "Удалиться" из базы невозможно, как и заблокировать всех звонящих – прекратить это можно только сменив собственный номер телефона.

Обработка клиента: первый звонок и сценарий

Итак, сотрудник колл-центра приходит на работу, открывает базу и делает звонок. Сценарии разговора могут быть разнообразными – зависит от "профиля клиента": если человек оставил свои данные под рекламой о заработке в интернете или "инвестициях на бирже", ему будут предлагать их. Если это немолодые русскоговорящие люди – в ход пойдут страшилки о немедленном отключении интернета и телевидения, для предотвращения которого якобы нужно установить программу на свой телефон и/или компьютер, или о замеченных подозрительных действиях на банковском счете, или о переводе полутора тысяч шекелей в Газу – фантазия у мошенников работает, сценарии постоянно модернизируются и оттачиваются.

Одно остается неизменным: "клиент" должен испугаться, занервничать и ни в коем случае не должен прерывать разговор. Кроме денег и услуг очень уязвимая точка – это дети, внуки, то есть, семья. И здесь появляются звонки с рыданиями: "Мама, наконец-то я дозвонилась, я в больнице, у меня сломаны ребра, сейчас меня везут на операцию, мне очень-очень нужна твоя помощь".

"Сценариев множество, и даже не так важно, какой из них мошенники эксплуатируют: важно то, что в конечном итоге они заставляют вас совершить некое действие, которое приведет к тому, что вы потеряете деньги, – рассказывает Ф. – Какие это могут быть действия? Если они идут по сценарию "биржи", они вам открывают "торговый терминал". Вы думаете, что будете сейчас покупать там акции Tesla, Apple или американские облигации – это все фейк. Я снял изнутри всю эту кухню, как это происходит внутри терминала. Выглядит очень правдоподобно, настоящие графики, информация там настоящая, ты видишь настоящие котировки акций. Но это просто картинка, точно так же ты можешь по телевизору это смотреть. Сделана эта обертка для того, чтобы человек зарегистрировался и внес деньги, первоначальную сумму – это примерно 1000 шекелей, 250 долларов. Потом начинается обработка клиента – retention, удержание. Человек уже внутри, он внес первый депозит, его ведут, проводится психологическое воздействие: вот, у нас есть инсайдерская информация, будет выгодная сделка, можно очень много заработать. Некоторые люди берут кредиты, сдуру вносят туда деньги, и это все уходит, как вода в песок.

Эти жулики неплохо подготовлены, у них есть израильские номера телефонов для входящих звонков, они воруют какую-то израильскую фирму, берут "хет пей" существовавшей фирмы и демонстрируют – вот, официально зарегистрированная фирма. Они берут лицензии от реальных брокеров и выдают их за свои, прикрываются этими лицензиями. Но надо понимать: деньги уходят жуликам безвозвратно. Ты можешь пару копеек получить вначале, на моменте удержания, но никогда не будет такого, что ты внес 250 долларов, а вывел 300. Ты сможешь вывести 100, поверить, вложить больше – и все потерять. Люди должны понимать: если они переводят деньги на какой-то крипто-кошелек или какому-то частному лицу на счет в Израиле – это очень большая проблема, никакой нормальный брокер не будет просить деньги на частный счет, или перевести через bit, и так далее. Плюс у мошенников подключены платежные системы, они могут принимать платежи карточками. Теоретически, платеж по карте ты можешь вернуть, но это тоже сложно, ведь это не случай, когда у тебя украли данные карточки и воспользовались ими".

Сценарии обмана могут быть разные, но преступные структуры, обрабатывающие их – одни и те же. Их офисы находятся в разных городах, и в Киеве, и в Днепре, практически в любом городе, но основная концентрация – там. Нельзя сказать, что власти в Украине не борются с такими организованными преступными группировками, говорит мой собеседник. Регулярно публикуются сообщения, что "совместно с чешскими коллегами провели обыск в офисе в Ужгороде (можно подставить любой другой город, это не имеет значения, действуют они везде), совместно с литовскими коллегами задержали офис в Запорожье". Это точечные операции. Но почему в них не участвует Израиль? По словам Ф., он общался с израильской полицией на эту тему: в посольстве есть атташе полиции, почему он не задействован. "Но пока мы не там, у полиции другие приоритеты".

Второй этап: "Мы поможем вам вернуть то, что у вас украли"

После того, как человек потеряет деньги и, наконец, поймет, что стал жертвой мошенников – мошенники, как говорит мой собеседник, любят провести второй этап. С жертвой связываются уже другие люди – под видом полиции, адвокатской конторы, Интерпола, не суть важно, – и говорят, что готовы помочь ему вернуть деньги. И не имеет значения, как именно человек потерял деньги на первом этапе – позволил поставить в телефон приложение удаленного доступа, через которое опустошили его банковский счет, или человек сам перевел средства через "систему брокера" – это не важно, главное: человек потерял деньги.

"Они убеждают: вот, мы будем искать, и дальше начинается второй этап, начинается обработка, – рассказывает Ф. – Они говорят "вот, мы нашли деньги", тебе показывают счет, ты можешь войти в счет, какой-то банк какой-то страны, на Гибралтаре, на Сейшелах. Тебе объясняют: "Понимаешь, жулики сидели в юрисдикции Гибралтара, и гибралтарский суд постановил вернуть вам деньги". Ты заходишь на этот счет по их объяснениям, видишь там "свои деньги" – потерянную сумму, проценты и так далее. А дальше говорят: чтобы эти деньги достать, ты должен пройти верификацию перед гибралтарским банком, и ты проходишь эту "верификацию", снова платишь какие-то деньги, и тебя опять кидают. Но даже это не все. После этого может быть третий этап – тебе опять звонят, говорят "мы юристы, мы судим тех жуликов, которые вас кинули" – и кидают тебя в третий раз".

И даже это еще не все. Дальше может быть последний этап: когда человека полностью выпотрошили, он в долгах, он назанимал у своих друзей и близких и все отдал мошенникам, с ним связываются снова. "Тут может быть два варианта, – говорит мой собеседник. – Они могут ему прямо сказать: "мы мошенники, если ты хочешь вернуть свои деньги – давай теперь работай на нас, и ты получишь деньги обратно". Это первый вариант. Второй вариант – они говорят: "Мы Интерпол, ловим жуликов, но нам нужен тайный агент. Никому не говори – ни банку, ни семье, никому, ты наш тайный суперагент, работай на нас, помоги нам задержать жуликов. Для этого ты должен забирать деньги у жертв, пересылать куда мы тебе скажем, а мы будем приходить в Украине и ловить тех, кто эти деньги приходит забирать. Деньги мы потом, конечно, вернем, ты не волнуйся".

Так человек становится "дропом" – соучастником мошенничества.

"Дроп" или "денежный мул" – расходник мошеннической схемы

Одним из самых важных – и одновременно самых заменяемых – элементов мошеннической схемы становятся люди, через которых полученные обманным путем деньги выводятся за рубеж или на цифровые кошельки, чтобы в конечном счете попасть мошенникам. В английском языке для этого существует термин money mule – "денежный мул", в русскоязычной среде их называют "дроп", или "дроппер" – тоже с английского источника, от слова drop – "сбрасывать".

Схема получения и перевода денег за рубеж может разбиваться на несколько этапов с привлечением разных людей, или же поручаться одному "дропу", в зависимости от его способностей, сложности задействования и его перспективности для мошенников. В ней могут задействовать таксистов – часто заказывая просто "доставку посылки", не ставя человека в известность, что речь идет о чем-то незаконном. В ней могут задействовать нанятых в социальных сетях по объявлениям "высокий заработок в удобное время". В ней могут задействовать – и активно задействуют – таких же жертв, тех, кому позвонили и кого убедили "поучаствовать в полицейской операции" и "защитить свои деньги". Иногда они до самого ареста не понимают, что нарушают закон и обворовывают таких же обманутых стариков, как они сами. А иногда уже понимают, и все происходит с их согласия, потому что "дропу" хочется заработать – или вернуть свое, отнятое.

76-летний О. – один из таких "подельников". Ф. знаком с этим делом гораздо более подробно, чем позволяют ознакомиться отчеты полиции и прокуратуры. Он – жертва. Он на крючке у мошенников уже несколько последних лет, он потерял примерно два миллиона шекелей собственных денег, и в дополнение к ним – одолженные у близких и знакомых. На том этапе, когда пожилой человек достиг отчаяния, мошенники нанесли дополнительный удар: чтобы вернуть свои деньги, он должен на них работать. "Де-факто он был частью преступной группировки. Самой нижней ее частью, он был дропом, которого преступники сбрасывают, как ящерица – хвост. Теперь его делом занимается суд, полиция свое дело сделала", – говорит Ф.

Почему же люди идут на это? "Мошенники вели этого человека довольно долго, они уже знают: он внушаемый, податливый, они поняли, что он полностью у них в руках и поддается на все их манипуляции, поэтому ему можно продать любой бред, и он поверит, и будет выполнять их приказы, как марионетка, – рассказывает мой собеседник. – И заполучив такую марионетку, мошенники будут его использовать до конца. Бывают страшные случаи, бывает, люди на себя руки накладывают, бывает, что полиция их все-таки ловит".

Арестованный "дроп" получит наказание по полной (если доживет до приговора, конечно): и тюремный срок, и обязательство выплатить жертвам мошенников деньги, украденные его руками. И никого не интересует, что деньги сразу же были переведены мошенникам за границу, полиция свое дело сделала, есть подозреваемый. Прокуратура свое дело сделала: есть обвинение. Суд свое дело сделал: есть приговор. А пока весь этот процесс идет, по домам жертв ходят уже другие "расходники", забирают наличные и кредитки, переводят деньги за границу – и это нескончаемо.

Как уберечь близких от мошенников

Самые "выгодные" жертвы для мошенников – это пожилые люди, у которых относительно много свободного времени и которые не посвящают во все свои жизненные ситуации своих близких, а в идеале – у них нет близких. Дети, внуки – если они есть, – они всегда заняты. у них свои дела, свои проблемы, их не хочется расстраивать, и у них самих нет особо возможности говорить со своими родителями, со своими бабушками и дедушками настолько долго, чтобы "разговорить" их. А у мошенников такая возможность есть. У них есть и время, и внимательность, и участливость, и базовая информация о человеке. И главное – у них есть мотив: деньги, которые "обработанный" старик им отдаст.

В том, что происходит, по мнению Ф., немалая часть вины семьи. "Семья не должна оставлять таких стариков, с ними нужно постоянно разговаривать, если человек попался на удочку мошенников – семья должна немедленно вмешаться, они должны поменять ему номер телефона, перевести в другой банк, чтобы полностью оборвать связи с жуликами, чтобы жулики не могли на жертву выйти, стереть его из всех соцсетей, – говорит он. – К сожалению, если семья не предпринимает активных действий, потери будут больше: мошенники жертву не отпустят до самого конца. Они полностью промывают жертве мозги, это действует почти как секта: ты можешь ему объяснять, доказывать, но он все равно продолжит верить мошенникам, верить в эту "тайную операцию", в которой он якобы участвует, верить, что его деньги где-то в безопасности, а он помогает полиции. Эту связь разорвать очень тяжело. Я проходил это неоднократно: я сижу перед жертвой, я живой настоящий человек, не те, кого он слышал только по телефону и видел по видеочату. И я ему объясняю, доказываю – а он верит этому голосу из телефона и не верит мне. Он считает, что все вокруг враги, все его обманывают, и только голос из телефона говорит правду. Вот так это работает".

Мой собеседник подчеркивает, что мошенники используют самые передовые технологии – как телефонные и программные, так и психологические: исследование жертвы, составление психологического профиля, изучение всех возможных деталей, перечня его близких, они могут использовать подделку голоса, если получат образец (а с доступом к телефону жертвы и с привычкой многих израильтян общаться посредством записанных голосовых сообщений получить образец голоса сына, дочери или внучки не составляет для преступников труда).

"Но чаще они даже не утруждают себя подделкой голоса, они просто вгоняют жертву в стресс, а когда ты в стрессе, тебе кажется, что ты слышал голос своего сына или дочери, хотя это не так, – рассказывает Ф. – Но в целом, у жуликов самые передовые технологии, а мы пытаемся с ними бороться технологиями восьмидесятых годов прошлого века".

Как в Израиле борются с "русским мошенничеством"

Страшно то, что масштаб ущерба от телефонного мошенничества в Израиле невозможно определить. Единственный вариант, которым оперируют правоохранительные органы, которым оперируют СМИ – количество обращений в полицию (хотя, как призналась представительница полиции на заседании комиссии по алие и интеграции, где обсуждалась проблема телефонного мошенничества – полиция не отделяет такие случаи от других случаев получения средств обманным путем). Но даже количество жалоб стало бы очень приблизительным показателем.

"Дело в том, что большинство жертв не подают в полицию, – подчеркивает Ф. – Они стесняются, они стыдятся. Некоторые люди боятся, что их как-то накажут за то, что они хранили дома свои накопления наличными свыше разрешенной по закону суммы, боятся, что о накоплениях (уже украденных) узнает "Битуах Леуми", и они потеряют социальную надбавку и льготы. Так что, чтобы деньги не копились на счету, они их снимают, хранят под матрасом, потом жулики им звонят – и старики выносят им сумку с деньгами. Поэтому они и не сообщают в полицию, и мы не знаем, сколько таких случаев на самом деле. По моим оценкам – в лучшем случае, в полицию обращается пятая часть жертв. А поскольку люди не сообщают в полицию – у полиции нет всех данных, нет всей полноты картины. В результате полиция не видит настоящий объем проблемы, они считают, что это что-то точечное, секторальное. Они не понимают, что это настоящая криминальная индустрия, где люди работают каждый день на полную ставку, очень много людей. И это их работа, в которую вкладывается много умов, много технологий. А мы как будто пытаемся против танка воевать с палками".

Ф. подчеркивает: очень важно, чтобы люди подавали заявления в полицию. Тогда можно будет оценить объем ущерба, можно будет оценить масштаб проблемы, у полиции будет гораздо больше стимулов расследовать мошеннические схемы, не ограничиваясь арестом "дропов". Сдерживать масштаб телефонного мошенничества нужно было, что называется, "вчера" – потому что разрастание этого явления будет поистине чудовищным.

Мошенники одними из первых начали использовать программы на базе искусственного интеллекта – он помогает им и подделывать голоса, и "передублировать" видео для рекламы, он помогает или будет помогать и осуществлять видеозвонки. Мошенники уже начинают использовать иврит, нанимая сотрудников со знанием языка.

"Я уже проходил собеседование, как их потенциальный сотрудник, говорящий на иврите, и меня собеседовал их знающий иврит работник, – рассказывает Ф. – Очень хорошо говорит на иврите, у меня есть запись. Есть легкий бухарский акцент, но ивритом он владеет свободно. Так что нужно понимать: у них уже есть люди, которые знают иврит, и они постоянно стремятся набрать еще таких людей. Эта тенденция очень плохая, для всех нас".

"Русское мошенничество" – это организованная преступность международного уровня, и борьба с ним на уровне расходников-дропов практически бессмысленна. Возможно, когда в ловушки мошенников начнут так же массово, как сейчас русскоязычные старики, попадать родители и бабушки-дедушки уроженцев страны, подход к этой проблеме изменится. Возможно, хотя бы тогда в телефонные центры в Восточной Европе начнут приходить и "в сотрудничестве с израильскими коллегами". Пока мы все еще не там. А для того, чтобы угнаться за развитием этого вида мошенничества, мы должны "бежать" в несколько раз быстрее, чем мошенники, а не медленнее.