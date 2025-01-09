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Внимание, новая афера: звонки с сообщениями о замене электросчетчика

Мошенничество
время публикации: 09 января 2025 г., 18:56 | последнее обновление: 09 января 2025 г., 19:00
Внимание, новая афера: звонки с сообщениями о замене электрического счетчика
Yossi Aloni/Flash90

В Израиле участились случаи мошенничества под предлогом замены электрических счетчиков. Русскоязычные киберпреступники звонят, представляясь сотрудниками Электрической компании ("Хеврат-хашмаль"). Они утверждают, что в доме потенциальной жертвы заменяют старый электрический счетчик на новый "умный". Затем преступники предлагают записаться в электронную очередь через специальное приложение.

Через несколько минут звонит "технический специалист". Он предлагает потенциальной жертве перейти в WhatsApp для удобства общения, а затем требует установить программу для удаленного доступа (например, TeamViewer, QuickSupport или AnyDesk). После установки этой программы мошенники получают доступ к вашему телефону, включая приложения и личные данные. Мошенники могут использовать психологическое давление на жертву, утверждая, что она не передала показания счетчика за последний квартал и пытаясь получить личную информацию.

Отметим, что Электрическая компания проводит замену счетчиков самостоятельно, не требуя от клиентов записи в очередях или дополнительных действий. Сотрудники компании никогда не звонят по телефону с просьбой установить какие-либо программы или передать им личные данные.

Чтобы защититься от аферистов, не доверяйте звонящим от имени той или иной израильской компании, которые общаются по-русски и слабо владеют ивритом. Как правило, мошеннические колл-центры действуют за пределами Израиля, на постсоветском пространстве. Не сообщайте личную информацию по телефону, не устанавливайте по требованию звонящих программы и мобильные приложения, особенно те, которые запрашивают доступ к вашему устройству. Предупредите о мошеннических схемах пожилых людей и новых репатриантов.

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