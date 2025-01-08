Адвокат задержан по подозрению в мошенничестве, жертвами которого стали русскоязычные пенсионеры

Сотрудники отдела по борьбе с мошенничеством Южного округа полиции задержали адвоката и его жену (их имена в интересах следствия запрещены к публикации) по подозрению в крупном мошенничестве, жертвами которого стали около 20 человек, в основном пожилые русскоязычные репатрианты. О том, как мошенник скрывался от своих клиентов, рассказали журналисты телеканала "Кешет 12" Бархано Тагания и Эдва Дадон.

Жертвами мошенничества стали израильтяне, желающие приобрести в Израиле квартиру. В рамках намечающейся "сделки" они передали в доверительное управление адвокату миллионы шекелей, с которыми он исчез.

Клиентам, которым все же удалось до адвоката дозвониться, он заявил, что он "на войне".

Адвокат Веред Итах-Шалев, к которой обратился один из пострадавших, заподозрила, что мошенник подделал повестку ЦАХАЛа ("Цав 8"). Через суд она получила ответ от армии, что мошенник не участвовал в боевых действиях и в последние годы не вызывался на резервистскую службу.

Веред Итах-Шалев разыскала других пострадавших от действий мошенника и подала жалобу в полицию, что привело к задержанию подозреваемого.

По данным телеканала "Кешет 12", вместе с адвокатом задержана его жена (тоже адвокат по профессии) и еще два человека – владельцы маклерской фирмы, через которую якобы должна была осуществляться покупка квартир для клиентов.