Впервые за 3,5 года правительство Израиля соберется для утверждения госбюджета

В воскресенье-понедельник, 1-2 августа, правительство Израиля планирует согласовать и утвердить государственный бюджет на 2021-2022 годы и закон о регулировании народного хозяйства, содержащий несколько десятков обширных структурных реформ. В последний раз государственный бюджет утверждался 3,5 года назад, весной 2018 года.

Также будет утвержден пакет мер по сокращению дефицита, содержащий отмену некоторых налоговых льгот, введение новых акцизов и налогов, и меры по ужесточению надзора за финансовыми операциями.

По оценке газеты "Калькалист", министру финансов Авигдору Либерману уже удалось заручиться поддержкой 17 из 27 министров, поэтому, после определенных поправок, бюджет и закон о госрегулировании будут утверждены правительством.

Проведение обоих законов через Кнессет будет гораздо более трудной задачей, поскольку в коалиции из 61 депутата необходимо будет заручиться поддержкой каждого из них, что создает бескрайнее поле для политического шантажа. Скорее всего, правительству придется обратиться за помощью к общему списку арабских партий

На текущий момент бюджет поддерживают партии НДИ, "Еш Атид", "Ямина" (без депутата Амихая Шикли) и "Кахоль Лаван". Ведутся переговоры с партиями "Авода" и "Тиква Хадаша". Партия МЕРЕЦ на текущий момент выступит против бюджета (в правительстве). Мансур Аббас заявил, что партия РААМ поддержит госбюджет.

Бюджетные требования колеблющихся партий оцениваются в 12-14 миллиардов шекелей, из которых 6 миллиардов шекелей приходятся на партию МЕРЕЦ (5 миллиардов шекелей в минздрав и 1 миллиард – в министерство регионального сотрудничества). Министры транспорта (Мейрав Михаэль, "Авода") и просвещения (Ифат Шаша-Битон, "Тиква Хадаша") требуют по 3 миллиарда шекелей, министр строительства Зеэв Элькин ("Тиква Хадаша") – 1-2 миллиарда шекелей.

Возмущение многих министров вызывает закрытая на прошлой неделе министром финансом Авигдором Либерманом, премьер-министром Нафтали Беннетом и министром обороны Бени Ганцем сделка по оборонному бюджету, который вырастет на 7 миллиардов шекелей до 58 миллиардов шекелей (без учета добавок и американской помощи).

Пакет реформ, который намеревается провести Либерман, содержит важнейшие реформы в сферах сельского хозяйства, импорта, сокращения бюрократии, просвещения, транспорта и т.д., однако имеются серьезные сомнения по поводу реальной способности согласовать их в столь аморфной коалиции. Кроме того, стоит помнить, что несколько месяцев назад БАГАЦ уже отменял реформу, принятую в рамках закона о государственном регулировании, постановив, что она была утверждена с нарушением процедур и без предоставления депутатам реальной возможности обсуждения.